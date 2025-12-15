  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

تنور رقابت ها داغ می شود؛

شروع دوباره لیگ برتر تکواندو با حضور ملی پوشان

تنور لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور پس از ۸۱ روز وقفه فردا سه شنبه با برگزاری مبارزات چهار وزن فرد از هفته دوم یک بار دیگر داغ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از بیست و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) طی روزهای سه شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ آذرماه در محل خانه تکواندو فدراسیون تکواندو برگزار خواهد شد.

در پایان هفته اول این مسابقات که سوم و چهارم مهرماه برگزار شد، تیم زاگرس جنوبی با کسب ۱۳۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی ایستاد. تیم شهرداری ورامین با ۱۱۷ امتیاز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و پالایش نفت آبادان با ۱۱۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی با ۷۱ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد و صنعت مس کرمان با ۴۱ امتیاز رتبه بعدی جدول را به خود اختصاص داد.

اما پس از ۸۱ روز وقفه که به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان و پس از آن بازی‌های کشورهای اسلامی و قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان ایجاد شد، هفته دوم این مسابقات در حالی فردا با برگزاری مسابقات اوزان فرد آغاز می‌شود که بازگشت ملی پوشان به این رقابت‌ها و قرار گرفتن در ترکیب تیم‌های خود هیجان لیگ برتر را به تکواندو ایران بازمی گرداند.

در این دوره از رقابت‌ها ۵۷ تکواندوکار آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی حضور دارند. این مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه گرندپری برگزار می‌شود.

