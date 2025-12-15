یک جامعه باید آماده چشم پوشی از منافع آنی به نفع منفعت آتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» با بیان اینکه در فرهنگ دینی ما همه هستی در جریان است تا انسانها شکل بگیرند، پرورش یابند و آزموده شوند، اظهار داشت: همه فراز و نشیبها و رویدادها یک فلسفه بیشتر ندارد و آن موضوع اهتمام به انسان است و همه کتابهای آسمانی برای همین آمده اند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای اصلی جامعه آمادگی برای چشم پوشی از منافع آنی به نفع منفعت آتی است و آموزش و پرورش منفعت آتی است، گفت: کسی که در روزمرگیها گیر کند، در آینده دچار مشکل میشود و توجه پزشکیان به این حوزه از این جنبه قابل بررسی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور دنبال این است که آموزش و پرورش قادر باشد انسانها را برای زیست شرافتمندانه آماده کند و ما از این نقطه فاصله داریم، گفت: مورد تاکید ایشان این است که آموزش و پرورش بتواند کسانی را پرورش دهد که تفکر منسجم و منظم و توانایی صورت بندی موضوعات داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه نمیتوانیم به امید آینده از الان چشم پوشی کنیم و باید برای دانش آموزان الان هم فکر کنیم، اظهار داشت: ساختار نظام تربیت ما طوری است که همه رشتهها را به یک نقطه معطوف کرده ایم در حالی که باید عرصه را برای تبادل و بروز خلاقیتها فراهم کنیم.
حاجی میرزایی بیان کرد: تاکید رئیس جمهور این است که باید شبکه سازی کنیم و شبکه اجتماعی مردمی را پیرامون آموزش و پرورش فعال کنیم و این دیدگاه فرصتی برای همه اندیشمندان و صاحبنظران است تا آموزش و پرورش را در جای اصلی خود قرار دهیم.
