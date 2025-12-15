به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغری صبح دوشنبه در نشست برفروبی شهرداری سنندج با اشاره به پیش‌بینی بارش برف و بروز یخبندان در فصل زمستان، از اجرای برنامه‌های گسترده مدیریت شهری برای کاهش مشکلات احتمالی و تسهیل تردد شهروندان خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به فعالیت‌های عمرانی انجام‌شده در طول سال و احتمال انسداد جداول و دریچه‌های آب‌های سطحی، از ابتدای مهرماه عملیات لایه‌روبی، تنظیف و پاکسازی این بخش‌ها با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر آغاز شد.

آماده‌سازی زیرساخت‌ها پیش از شروع بارش‌ها

وی با بیان اینکه مدیریت بحران زمستانی نیازمند آمادگی پیش‌دستانه است، افزود: برگزاری جلسات هماهنگی، تقسیم کار بین واحدها، تقویت نیروی انسانی و تجهیز ایستگاه‌های برف‌روبی از جمله اقداماتی است که پیش از آغاز فصل سرما در دستور کار قرار گرفت.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از برگزاری چهار جلسه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان خبر داد و گفت: در این جلسات، نیازمندی‌ها بررسی و مصوبات لازم برای تأمین تجهیزات و مصالح مورد نیاز عملیات برف‌روبی پیگیری شد.

استقرار نیرو و ماشین‌آلات در ۲۳ ایستگاه برف‌روبی

اصغری با اشاره به راه‌اندازی ۲۳ ایستگاه برف‌روبی در نقاط مختلف شهر اظهار کرد: برای فعالیت این ایستگاه‌ها، ۲۵۰ نیروی انسانی به‌صورت مستقیم مستقر خواهند شد که این تعداد جدا از سایر کارکنان حوزه خدمات شهری است.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۱۱ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین شامل گریدر، لودر، کمپرسی، بیل مکانیکی، بابکت، نیسان و مینی‌بیل برای عملیات زمستانه آماده‌سازی شده و چهار دستگاه لجن‌کش نیز برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است.

تأمین مصالح، ایمن‌سازی نقاط حساس و خدمات پشتیبان

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج با اشاره به تأمین مصالح زمستانی افزود: ۱۸ هزار تن مخلوط ماسه و نمک با نسبت دو به یک تهیه شده و ۱۵۰ مخزن از این مخلوط در معابر شیب‌دار شهر جانمایی شده است.

وی ادامه داد: همچنین پنج هزار کیسه ماسه و نمک و تجهیزات ایمنی شامل لباس گرم و کفش مخصوص برای نیروهای ستاد برف‌روبی تأمین شده است.

اصغری از شناسایی و رفع خطر در ۴۵ نقطه حساس شهر برای هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری از سیلاب‌های احتمالی خبر داد و گفت: هرس درختان برای پیشگیری از سقوط شاخه‌ها و هماهنگی با پلیس راهور برای مدیریت ترافیک در روزهای برفی نیز انجام شده است.

وی با اشاره به خدمات حمایتی از شهروندان بیان کرد: ۵۰ نفر از نیروهای آتش‌نشانی در ایام برفی در حالت آماده‌باش خواهند بود تا در مواردی مانند بستن زنجیر چرخ، رفع نقص خودروها و سایر نیازهای اضطراری به شهروندان کمک کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج در پایان با تأکید بر استفاده از سامانه‌های GIS برای شناسایی مراکز حساس از جمله نانوایی‌ها و بیمارستان‌ها گفت: این اقدامات با هدف اولویت‌بندی خدمات‌رسانی و کاهش مشکلات ناشی از برف و یخبندان انجام شده و شهرداری سنندج با تمام توان برای حفظ ایمنی و رفاه شهروندان در فصل زمستان آماده است.