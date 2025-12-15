اصغری: ۷۰ طرح سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان غربی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با شارلی انویه تکیه، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، از آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری در قالب طرح حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: ۷۰ طرح کلان سرمایهگذاری به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان تدوین شده که تاکنون طرحهایی با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کلنگزنی و وارد مرحله اجرا شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهداشت دام خاطرنشان کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران، بیماری تب برفکی دام در استان با کمترین تلفات و خسارت کنترل و مهار شده و جای نگرانی وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با اشاره به رفع مشکلات ارزی برای تأمین نهادههای دامی گفت: در ماههای اخیر موضوع کمبود تخصیص ارز برطرف شده و واحدهای تولیدی بدون وقفه فعالیت خود را ادامه میدهند.
اصغری در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت جوجهریزی و تولید گوشت مرغ در استان مطلوب است و روند تأمین نهادههای دامی بهطور پایدار و مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی در راستای مدیریت بهینه مصرف آب با توجه به تغییرات اقلیمی اظهار داشت: برنامههای بخش کشاورزی استان بر مبنای افزایش تابآوری در برابر کمآبی طراحی شده و آموزشها و فعالیتهای ترویجی نیز با هدف انتقال فناوری و دانش به کشاورزان و تولیدکنندگان در حال اجراست.
