اصغری: ۷۰ طرح سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان غربی تدوین شد

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تدوین ۷۰ طرح کلان سرمایه گذاری به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با شارلی انویه تکیه، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، از آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: ۷۰ طرح کلان سرمایه‌گذاری به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان تدوین شده که تاکنون طرح‌هایی با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کلنگ‌زنی و وارد مرحله اجرا شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت دام خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران، بیماری تب برفکی دام در استان با کمترین تلفات و خسارت کنترل و مهار شده و جای نگرانی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به رفع مشکلات ارزی برای تأمین نهاده‌های دامی گفت: در ماه‌های اخیر موضوع کمبود تخصیص ارز برطرف شده و واحدهای تولیدی بدون وقفه فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

اصغری در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ در استان مطلوب است و روند تأمین نهاده‌های دامی به‌طور پایدار و مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرایی در راستای مدیریت بهینه مصرف آب با توجه به تغییرات اقلیمی اظهار داشت: برنامه‌های بخش کشاورزی استان بر مبنای افزایش تاب‌آوری در برابر کم‌آبی طراحی شده و آموزش‌ها و فعالیت‌های ترویجی نیز با هدف انتقال فناوری و دانش به کشاورزان و تولیدکنندگان در حال اجراست.

