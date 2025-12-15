فعالیت سامانه بارشی جدید از امروز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: بعدازظهر امروز افزایش ابر در آسمان استان پیش بینی میشود و بتدریج رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تند باد لحظهای از غرب استان و جزایر کیش و لاوان آغاز خواهد شد.
حمزه نژاد افزود: این سامانه بارشی به تدریج مناطق شمالی، مرکزی و شرقی را در بر خواهد گرفت.
وی گفت: بارشهای این سامانه شدید است و سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در رفت و آمدهای دریایی و هوایی در استان میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارشها تا پایان هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استانهای همجوار علاوه بر استان هرمزگان توصیه میشود تمهیدات ویژه در این خصوص صورت گیرد و از رفت و آمدهای غیر ضرور جادهای و روستایی و صعود به ارتفاعات و چرای دام خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: دریا نیز در این مدت با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و تندباد لحظهای مواج خواهد شد و توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.
وی افزود: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد کرد و تداوم ناپایداری جوی و دریایی را سبب خواهد شد.
به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه در استان و کاهش دمای کمینه در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
