پیش بینی هواشناسی استان هرمزگان در روز پنجشنبه ۲٠ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: در آسمان استان افزایش ابر و در پارهای نقاط استان رگبار بهاره باران و رعد و برق با احتمال تندبادلحظهای و تگرگ پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: دریا کمی مواج خواهد بود، اما با توجه به ناپایداری جوی در منطقه، افزایش باد و احتمال تندباد لحظهای پیش بینی میشود و دریا بویژه در ساعات بعدازظهر و شب متلاطم خواهد شد.
وی گفت: توصیه میشود تردد شناورها بویژه سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.
حمزه نژاد افزود: این شرایط ناپایدار جوی و دریایی با شدت و ضعف تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین تداوم خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: لازم به ذکر است رگبارهای بهاری میتوانند گاه سبب صاعقه شدید و تقویت بارشهای نقطهای (حجم بارش زیاد در مدت زمان کوتاه) شود.
وی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه و افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا مورد انتظار است.
