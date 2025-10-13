پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: در ارتفاعات استان بویژه بشاگرد، حاجی آباد و پارهای نقاط مرکزی و محدوده تنگه هرمز رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
وی توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
حمزه نژاد افزود: بعدازظهر سه شنبه و ساعاتی از روز چهارشنبه، با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی میشود.
وی توصیه کرد: در این مدت تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان در نظر گرفته شود و شناورهای سبک، صیادی وتفریحی از رفت و آمد دریایی خودداری کنند.
حمزه نژاد افزود: روزهای سه شنبه و چهارشنبه افزایش یک تا ۲ درجهای دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.
