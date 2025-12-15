  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

دانشجویان فوق‌تخصص علوم پزشکی مشمول دریافت وام‌های صندوق رفاه شدند

دانشجویان فوق‌تخصص علوم پزشکی مشمول دریافت وام‌های صندوق رفاه شدند

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اعلام کرد: از این پس دانشجویان فوق‌تخصص علوم پزشکی نیز مشمول دریافت وام‌های صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اعلام کرد: در راستای حمایت از دانشجویان علوم پزشکی و به‌منظور کاهش دغدغه‌های مالی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت دانشجویان مقطع فوق‌تخصص رشته های علوم پزشکی را تحت پوشش قرار داده است و این دانشجویان می‌توانند از تسهیلات و وام‌های این صندوق بهره‌مند شوند.

دانشجویان فوق‌تخصص علوم پزشکی واجد شرایط می‌توانند همانند سایر مقاطع از انواع تسهیلات مصوب صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت (به غیر از وام تحصیلی) استفاده کنند. این اقدام با هدف حمایت از معیشت دانشجویان، افزایش تمرکز بر آموزش و ارتقای کیفیت تحصیل در مقاطع عالی صورت گرفته است.

