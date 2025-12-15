به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، اولین نشست از سلسله نشست‌های مجموعه «آسیب شناسی اقتصاد نشر کتاب های سینمایی» روز چهارشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۷ در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.

در این نشست که امیرحسین بابایی دبیری آن را بر عهده دارد، مرتضی کاربر مدیر نشر هرمس، بهرنگ کیائیان مدیر نقش گیلگمش همراه با جمعی از سینماگران وضعیت نشر و عرضه کتاب های سینمایی را بررسی می‌کنند.

نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران به دبیری رامتین شهبازی اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.