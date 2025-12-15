  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

برگزاری نشست آسیب شناسی اقتصاد نشر کتاب‌های سینمایی 

برگزاری نشست آسیب شناسی اقتصاد نشر کتاب‌های سینمایی 

خانه‌سینما سلسله نشست‌هایی را با هدف بررسی و آسیب شناسی وضعیت نشر کتاب‌های سینمایی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، اولین نشست از سلسله نشست‌های مجموعه «آسیب شناسی اقتصاد نشر کتاب های سینمایی» روز چهارشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۷ در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.

در این نشست که امیرحسین بابایی دبیری آن را بر عهده دارد، مرتضی کاربر مدیر نشر هرمس، بهرنگ کیائیان مدیر نقش گیلگمش همراه با جمعی از سینماگران وضعیت نشر و عرضه کتاب های سینمایی را بررسی می‌کنند.

نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران به دبیری رامتین شهبازی اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

کد خبر 6689690
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها