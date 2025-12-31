به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، خانه سینما دومین نشست از سلسله نشست‌های نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی را با موضوع «چه کسی این کتاب‌های سینمایی را می‌خواند؟» را برگزار می‌کند.

این نشست روز یکشنبه ۱۴ دی ساعت ۱۷ با حضور رضا کیانیان بازیگر سینما، وحیدالله موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سینما، مترجم و پژوهشگر سینما و رامتین شهبازی دبیر جلسه برگزار می‌شود.

علاقمندان از طریق لینک زیر می توانند به صورت آنلاین این نشست را در لینک https://meet.google.com/gai-rxit-dpy دنبال کنند.

این آئین فرهنگی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و برترین آثار منتشر شده در حوزه سینما در چهار سال گذشته موردتجلیل قرار می‌گیرند.