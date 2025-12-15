مومنی: خاک شالیزارهای شمال رو به تخریب است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی صبح دوشنبه در نشست مدیریت منابع آب در وضعیت زیرساختهای آب و خاک شمال کشور را ناپایدار و نگرانکننده توصیف کرد و گفت: حدود ۴۸۰ هزار هکتار از شالیزاریهای شمال که ۸۰ درصد برنج کشور را تولید میکنند، به دلیل نبود زیرساخت مناسب، نیمی از سال در آب غرقاب هستند و خاک آن در حال تخریب است.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر آورد رودخانهها در پنج سال اخیر، افزود: نگاه سنتی و تقسیمبندیهای سیاسی برای مدیریت منابع آب شکست خورده است و مدیریت باید مبتنی بر حوزههای آبریز و اکولوژیک باشد.
مشاور استاندار همچنین بر لزوم تکمیل پروژههای آب و خاک و توجه به بهرهبرداری و نگهداری پس از اجرای طرحها تأکید کرد و هشدار داد: هرگونه اختلال در تولید برنج، به عنوان کالای استراتژیک، تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای خواهد داشت.
وی تأکید کرد: عبور از پروژههای جزئی و کوتاهمدت و حرکت به سمت طرحهای جامع و یکپارچه در قالب «زنجیره عمرانی پروژههای مدیریت آب» تنها راه نجات وضعیت کنونی است.
