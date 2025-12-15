به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری نوشت: همزمان با صدور هشدار قرمز هواشناسی برای ۴ استان جنوبی، فضای مجازی از «قوی‌ترین سامانه برفی تاریخ» یا «طوفان نوح در راه ایران» سخن می‌گوید؛ تعبیری که به‌گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، دقیق نیست. صادق ضیائیان تاکید می‌کند که در فضای مجازی راست و دروغ با هم مخلوط و ملغمه‌ای از هر دو به مردم ارائه می‌شود. سامانه پیش‌رو اگرچه می‌تواند در برخی مناطق بارش‌های حجیم، سیلاب و اختلال ایجاد کند، اما پدیده‌ای بی‌سابقه یا خارج از چارچوب‌های علمی نیست. آنچه اهمیت دارد، استمرار بارش‌ها، شرایط زیرساختی و آمادگی مناطق در برابر مخاطرات است.



نوید بارش در فضای مجازی

در فضای مجازی گفته شده که در جنوب فارس و هرمزگان چیزی شبیه طوفان نوح قرار است رخ دهد ولی از آنجا که در ۲ سامانه مختلف وارد کشور می‌شود نگرانی کمتر است. بارش‌های بیش از ۲۰۰ میلی‌متر در راه جنوب کشور است درحالی‌که متوسط بارش هرمزگان طی سال ۱۵۰ میلی‌متر است. بیشتر از میزان بارش یک‌سال هرمزگان قرار است در یک هفته تخلیه شود درحالی‌که به‌گفته کارشناسان، ساختار شهری آمادگی عبور این میزان بارش را ندارد.

در شهر بم متوسط بارش ۶۵ میلی‌متر در سال است که در یک هفته همه آن باریده خواهد شد.



قوی‌ترین سامانه برفی در راه ایران؟

سامانه پیش‌رو می‌تواند در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات، بارش برف قابل توجهی ایجاد کند، اما عنوان «قوی‌ترین سامانه برفی» توصیف دقیقی نیست. بارش‌ها به‌صورت محلی و نقطه‌ای رخ می‌دهد و شدت آن در همه مناطق یکسان نیست و نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد. ممکن است این بارش‌ها در برخی مناطق خوشحالی و جای دیگر سیل به همراه بیاورد ولی نقطه‌ای است نه شامل کل استان.



آیا «طوفان نوح» درست است؟

سامانه بارشی پیش‌رو می‌تواند در برخی مناطق بارش‌های حجیم، آب‌گرفتگی و سیلاب ایجاد کند، اما تعبیرهایی مانند «طوفان نوح» مبنای علمی ندارد. این سامانه بی‌سابقه نیست و در چارچوب الگوهای شناخته‌شده جوی رخ می‌دهد. مخاطرات آن به استمرار بارش‌ها و وضعیت زیرساخت‌ها بستگی دارد، نه به نام‌گذاری‌های اغراق‌آمیز فضای مجازی. آنچه اهمیت دارد، شرایط زیرساختی مانند باز بودن دهانه پل‌ها و مسیر کانال‌هاست. به‌عنوان نمونه، در یکی از سامانه‌های گذشته در سردشت بیش از ۲۲۰ میلی‌متر بارش ثبت شد، اما مخاطره عمده‌ای گزارش نشد.