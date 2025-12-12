نورمفیدی: رزمایش اخیر پیام روشنی برای غرب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تشریح مناسبت‌های مختلف روزهای اخیر، محور نخست سخنان خود را به روز جهانی کودک اختصاص داد و گفت: این نام‌گذاری نه از سر انسان‌دوستی، بلکه انتخابی سیاسی پس از جنایات گسترده جنگ جهانی دوم بوده است.

وی افزود: قدرت‌های غربی پس از کشتار میلیون‌ها انسان بی‌گناه در جنگ جهانی دوم، برای ترمیم چهره خود و گرفتن یک ظاهر مهربانانه، ۲۱ آذر را روز جهانی کودک نام‌گذاری کردند؛ اما این اقدام هیچ‌گاه مبتنی بر واقعیت نبوده است.

نورمفیدی با بیان اینکه هزاران کودک فلسطینی طی ماه‌های اخیر قربانی حملات رژیم صهیونیستی شده‌اند، گفت: همین‌ها که روز جهانی کودک را ساختند، امروز کودکان غزه را می‌کشند. چند روز پیش خبر دادند کودکی هفت‌ماهه بر اثر سرما جان داد. مگر جز آمریکا و اروپا چه کسی عامل این فاجعه است.

وی یادآور شد: وقتی کودکان با گرسنگی، محاصره و سرما از بین می‌روند، معلوم است که این مناسبت جهانی یک نمایش است، نه دفاع از حقوق کودک.

امام جمعه گرگان در ادامه با مرور روایات اسلامی درباره اهمیت رفتار مهربانانه با کودکان، گفت: پیامبر اسلام ۱۴۰۰ سال پیش درباره ارزش فطرت پاک کودکان سخن گفت. پیامبر به کودکان سلام می‌کرد، با آنها بازی می‌کرد و احترام ویژه‌ای داشت. امام صادق (ع) هم در روایتی بهترین عمل را دوست داشتن کودکان عنوان می‌کند. این آموزه‌ها برای ما میراث واقعی دفاع از کودک است.

در ادامه خطبه‌ها، نورمفیدی با اشاره به ۲۲ آذر، سالروز درگذشت ابوریحان بیرونی، این روز را فرصتی برای یادآوری جایگاه علمی ایرانیان دانست.

وی با تأکید بر این‌که بیرونی از افتخارات ایران و از چهره‌های مورد احترام دانشمندان غربی است، گفت: ابوریحان سال‌ها در گرگان زندگی کرده و بخشی از آثار مهمش مانند الآثار الباقیه را در همین منطقه نوشته است. این استان میزبان یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ علم بوده و این نشان می‌دهد که ریشه‌های علمی و فرهنگی ایران بسیار عمیق است.

امام جمعه گرگان افزود: غرب به بیرونی افتخار می‌کند، اما این ما هستیم که باید بیش از همه وی را بشناسیم و قدر بدانیم.

نورمفیدی بخش مهمی از سخنان خود را به مقوله جنگ شناختی اختصاص داد و گفت: دشمن امروز از جنگ نظامی خطرناک‌تر، وارد جنگ شناختی شده؛ یعنی حرف‌هایی می‌زنند تا مردم را دلسرد کنند، مشکلات را چند برابر جلوه دهند و دستاوردهای کشور را نادیده بگیرند.

وی تأکید کرد: ایران یک کشور ریشه‌دار با پیشینه چند هزارساله است. دشمنانی که فقط چندصدسال سابقه دارند، نمی‌توانند مردم ایران را از مسیر پیشرفت ناامید کنند.

نورمفیدی با اشاره به ۲۶ آذر روز حمل‌ونقل از رانندگان به عنوان نیروهای زحمتکش و فداکار یاد کرد و افزود: رانندگان در زمان جنگ هرگز توقف نکردند و امروز هم سختی‌های فراوانی تحمل می‌کنند. دولت و مجلس باید مشکلات این قشر را جدی بگیرند و با تصویب قوانین کارآمد، هم منافع دولت و هم نیازهای رانندگان را تأمین کنند.



امام جمعه گرگان به روز وحدت حوزه و دانشگاه در سالروز شهادت آیت‌الله مفتح اشاره کرد و گفت: مفتح شخصیتی بود که هم در حوزه به مدارج عالی رسیده بود و هم در دانشگاه جایگاه علمی داشت. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی آگاهی، دشمن‌شناسی و شناخت موقعیت زمان است.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت: نه در گذشته چنین شرایط حساسی داشتیم و نه در آینده تکرار خواهد شد. همه دشمنان دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ایران را در این مقطع حساس متوقف کنند.

نورمفیدی در ادامه سخنانش به رزمایش مشترک ایران و چند کشور منطقه اشاره کرد و گفت: رزمایشی که اخیراً در شمال‌غرب با حضور ایران، چین، روسیه، هند، پاکستان و برخی کشورهای منطقه برگزار شد، یک قدرت‌نمایی مهم بود. این پیام را به غرب داد که ایران تنها نیست.

امام جمعه گرگان در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: اگر چه مشکلات اقتصادی وجود دارد اما این مشکلات ما را از پیشرفت باز نمی‌دارد. امیدواریم با لطف خداوند، این مشکلات نیز حل شود و ایران به جایگاه باعزت و شایسته خود در جهان برسد.