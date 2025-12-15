  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

انتخاب عضو بسیج کشاورزی سپاه فتح به عنوان سردبیر مجله ای در سوئیس

انتخاب عضو بسیج کشاورزی سپاه فتح به عنوان سردبیر مجله ای در سوئیس

یاسوج- استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد خوزستان و عضو بسیج مهندسی کشاورزی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، برای دومین دوره متوالی به‌عنوان سردبیر مجله ای بین‌المللی در سوئیس انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم بهمن‌کار استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد خوزستان و عضو مهندسی کشاورزی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد و دارنده مدرک «فوق‌دکتری مهندسی ژنتیک » ، برای دومین بار پیاپی به عنوان سردبیر مجله معتبر بین‌المللی «Frontiers in Sustainable Food Systems» از کشور سوئیس برگزیده شد.

مجله علمی «Frontiers in Sustainable Food Systems» از نشریات معتبر و اثرگذار علمی در سطح جهانی و دارای نمایه «ISI» با «ضریب تأثیر ۳» است که در حوزه‌های کشاورزی پایدار، سیستم‌های غذایی، امنیت غذایی و فناوری‌های نوین کشاورزی فعالیت می‌کند.

این مجله توسط گروهی از پژوهشگران برجسته بین‌المللی مدیریت می‌شود و از منابع معتبر در عرصه تحقیقات کشاورزی به شمار می‌رود.

انتخاب دوباره دکتر بهمن‌کار به‌عنوان سردبیر این مجله، بیانگر اعتماد جامعه علمی بین‌المللی به توانمندی‌های علمی، مدیریتی و پژوهشی و نشانه‌ای از جایگاه روبه‌رشد محققان ایرانی، به‌ویژه پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد خوزستان، در سطح جهانی است.

کد خبر 6689951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها