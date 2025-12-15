انتخاب عضو بسیج کشاورزی سپاه فتح به عنوان سردبیر مجله ای در سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم بهمن‌کار استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد خوزستان و عضو مهندسی کشاورزی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد و دارنده مدرک «فوق‌دکتری مهندسی ژنتیک » ، برای دومین بار پیاپی به عنوان سردبیر مجله معتبر بین‌المللی «Frontiers in Sustainable Food Systems» از کشور سوئیس برگزیده شد.

مجله علمی «Frontiers in Sustainable Food Systems» از نشریات معتبر و اثرگذار علمی در سطح جهانی و دارای نمایه «ISI» با «ضریب تأثیر ۳» است که در حوزه‌های کشاورزی پایدار، سیستم‌های غذایی، امنیت غذایی و فناوری‌های نوین کشاورزی فعالیت می‌کند.

این مجله توسط گروهی از پژوهشگران برجسته بین‌المللی مدیریت می‌شود و از منابع معتبر در عرصه تحقیقات کشاورزی به شمار می‌رود.

انتخاب دوباره دکتر بهمن‌کار به‌عنوان سردبیر این مجله، بیانگر اعتماد جامعه علمی بین‌المللی به توانمندی‌های علمی، مدیریتی و پژوهشی و نشانه‌ای از جایگاه روبه‌رشد محققان ایرانی، به‌ویژه پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد خوزستان، در سطح جهانی است.