اولین مجله علمی دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شناسنامه این مجله تخصصی محمد نریمانی استاد گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی به عنوان مدیر مسئول و غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران به عنوان سردبیر معرفی شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اعتبار علمی پژوهشی مجله فوق در سال جاری توسط کمسیون بررسی نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است.

رزمجو انتشار یافته های جدید پژوهشگران کشور اعم از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را یکی از سیاستهای مهم پژوهشی این دانشگاه برشمرد و اضافه کرد: این مهم از طریق انتشار مجلات معتبر علمی امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه این مجله به زبان فارسی به چاپ می رسد، یادآور شد: مجله علمی پژوهشی "ناتوانیهای یادگیری" به صورت فصلنامه و در قطع 25*35 منتشر خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی همچنین از انتشار چند مجله علمی پژوهشی دیگر در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته وی مقالات این مجله از طریق پورتال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین آدرس اینترنتی http://www.uma.ac.ir/links/jld قابل دسترسی است.

