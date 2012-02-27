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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

اولین مجله علمی دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد

اولین مجله علمی دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: اولین مجله علمی پژوهشی "ناتوانیهای یادگیری" توسط دانشگاه محقق اردبیلی و با همکاری انجمن پژوهشهای آموزشی ایران در اردبیل منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شناسنامه این مجله تخصصی محمد نریمانی استاد گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی به عنوان مدیر مسئول و غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران به عنوان سردبیر معرفی شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اعتبار علمی پژوهشی مجله فوق در سال جاری توسط کمسیون بررسی نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است.

رزمجو انتشار یافته های جدید پژوهشگران کشور اعم از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را یکی از سیاستهای مهم پژوهشی این دانشگاه برشمرد و اضافه کرد: این مهم از طریق انتشار مجلات معتبر علمی امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه این مجله به زبان فارسی به چاپ می رسد، یادآور شد: مجله علمی پژوهشی "ناتوانیهای یادگیری" به صورت فصلنامه و در قطع 25*35 منتشر خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی همچنین از انتشار چند مجله علمی پژوهشی دیگر در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته وی مقالات این مجله از طریق پورتال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین آدرس اینترنتی http://www.uma.ac.ir/links/jld  قابل دسترسی است.
 

کد مطلب 1545251

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