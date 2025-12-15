افزایش شمار قربانیان سیل مراکش به ۳۷ نفر+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، مقامات مراکشی از افزایش شمار قربانیان سیل در استان آسفی این کشور به ۳۷ نفر خبر دادند.
استان ساحلی آسفی که مشرف به اقیانوس اطلس است، بر اثر بارشهای شدید و استثنایی دچار سیلاب شده است.
مقامات محلی استان آسفی در بیانیهای اعلام کردند که ۳۲ نفر از مجروحان امدادرسانی و درمان شدهاند و بیشتر آنها پس از دریافت کمکهای پزشکی لازم از بیمارستان ترخیص شدهاند، در حالی که سایر مجروحان همچنان تحت مراقبت پزشکی قرار دارند.
این مقامات افزودند: بارش شدید باران که تنها یک ساعت به طول انجامید، باعث آبگرفتگی حدود ۷۰ خانه و مغازه، واژگونی و شستهشدن ۱۰ خودرو و قطع بسیاری از جادهها در شهر آسفی و حومه آن شد، در حالی که عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.
مقامات محلی همچنین اعلام کردند که اقدامات میدانی برای تامین امنیت مناطق آسیبدیده و ارائه کمکهای فوری به ساکنان در حال انجام است.
این حادثه به عنوان وضعیتی استثنایی توصیف شده و نهادهای مسئول اعلام کردند که همه امکانات برای حمایت از مردم و کاهش آثار ناشی از این فاجعه طبیعی بسیج شده است.
