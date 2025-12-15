۱۴ کشته در سیل ناگهانی در مراکش

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، در این بیانیه آمده است که این سیل ناشی از رعد و برق شدیدی بود که در عرض حدود یک ساعت این استان را درنوردید و ده‌ها خانه و محل کسب را زیر آب برد.

طبق گزارش قبلی خبرگزاری دولتی MAP، حدود ۷۰ خانه و محل کسب در شهر صافی دچار سیل شدند، در حالی که ۱۰ وسیله نقلیه توسط سیل برده شدند. طبق گزارش‌ها، سیل همچنین به جاده‌ها آسیب رسانده و باعث اختلال گسترده در ترافیک شده است.

مقامات اعلام کردند که تلاش‌ها برای جستجوی افراد مفقود شده و بازگرداندن دسترسی به جاده‌ها و خدمات عمومی در سراسر استان ادامه دارد.