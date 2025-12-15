انتقاد عضو شورای شهر قم از شیوه نامگذاری معابر در شهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مناسبتهای پیشرو اظهار کرد: توجه مدیریت شهری به نامگذاری معابر به نام شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اقدامی قابل تقدیر است و نشان میدهد شهرداری و شورای شهر نسبت به پاسداشت این مقطع مهم تاریخی حساسیت لازم را دارند.
وی افزود: در عین حال، لازم است در فرآیند نامگذاری و بهویژه رونمایی از تابلوهای معابر، نظم، هماهنگی و رعایت شأن شورا و شهرداری به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد چرا که طی ماههای اخیر، حداقل در دو نوبت شاهد رونمایی از تابلوها بدون طی روال مشخص و بدون اطلاع یا حضور مجموعه مدیریت شهری بودهایم که این رویه صحیح نیست.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به یکی از موارد اخیر بیان کرد: با وجود احترام عمیق به جایگاه علمی و معنوی مرحوم آیتالله یزدی، رونمایی از تابلوی نامگذاری و حتی انجام مصاحبه رسانهای بدون حضور مسئولان ذیربط شهرداری و شورا، از طریق رسانهها مشاهده شد که این موضوع دارای اشکال و نیازمند اصلاح جدی است.
وی ادامه داد: اساساً نباید اجازه داده شود پیش از طی مراحل قانونی و رسمی، تابلوهای نامگذاری رونمایی شوند و هر اقدامی خارج از این چارچوب، حتی اگر در دورههای گذشته نیز سابقه داشته باشد، نادرست بوده و باید از تکرار آن جلوگیری شود.
محرری با انتقاد از محل انتخاب شده برای برخی نامگذاریها تصریح کرد: به طور معمول، نام علمای بزرگ و شخصیتهای برجسته دینی در محورهای تاریخی، فرهنگی یا مکانهایی با بار معنوی و هویتی خاص جانمایی میشود، در حالی که برخی معابر انتخاب شده کاملاً مسکونی هستند و این مسئله ممکن است موجب شود نامگذاری در افکار عمومی تثبیت نشود و آن احترام مورد انتظار محقق نگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر نام میدان آل یاسین اشاره کرد و گفت: اگرچه این پیشنهاد با نظر یک مرجع محترم مطرح شده و مورد احترام است، اما حذف نام میدان آل یاسین بدون پیشبینی جایگزین مناسب، اقدام مطلوبی نیست؛ چرا که این نام هم دارای قداست معنوی، هم سابقه طولانی و هم تناسب ویژه با فضای قدسی مسجد مقدس جمکران است.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در صورتی که قرار است نامی با چنین ویژگیهایی تغییر کند، ضروری است به صورت همزمان و در همان محدوده، یک میدان یا خیابان دیگر با همان عنوان جایگزین شود تا هم شأن نام حفظ شود و هم از واکنش منفی افکار عمومی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: حذف یک نام معنوی و جایگزینی آن با نامی ملی، بدون در نظر گرفتن حساسیتهای فرهنگی و مذهبی شهر قم، میتواند بازخورد مناسبی در جامعه نداشته باشد و لازم است این موضوع با دقت، تدبیر و اجماع بیشتری دنبال شود.
محرری در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اصول نامگذاری، توجه به هویت دینی و فرهنگی شهر و احترام به فرآیندهای قانونی شورا، ضرورتی انکارناپذیر است و انتظار میرود شهرداری و مجموعههای مرتبط، این موارد را در تصمیمگیریهای آینده به طور جدی مدنظر قرار دهند.
