خدمه یک فروند لنج باری در مسیر دبی- لاور ساحلی نجات یافتند

بوشهر- معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نجات پنج نفر خدمه یک فروند لنج باری، در پی آب‌گرفتگی موتور در مسیر دبی - لاور ساحلی و انتقال ایمن آن‌ها به بندر دیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حاجی‌رضایی در توضیح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام آب‌گرفتگی موتور یک فروند لنج باری در مسیر دبی لاور ساحلی در محدوده ۱۵ مایلی بندر دیر به مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی این بندر، بلافاصله هماهنگی‌های لازم انجام و شناور ناجی ۲۳ به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: شناور ناجی ۲۳ ساعت ۸:۲۰ به موقعیت اعلام‌شده رسید و پس از بررسی شرایط، اعلام شد آب‌گرفتگی تحت کنترل قرار گرفته است.

حاجی رضایی ادامه داد: با این وجود به منظور اطمینان از سلامت خدمه و ایمنی شناور، عملیات اسکورت لنج تا اسکله بندر دیر در دستور کار قرار گرفت.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: در نهایت شناور ناجی ۲۳ به همراه لنج باری ساعت ۹:۴۵ با موفقیت در اسکله بندر دیر پهلو گرفت و پنج نفر از خدمه این شناور بدون هیچ‌گونه آسیب‌دیدگی نجات یافتند.

حاجی‌رضایی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای جست‌وجو و نجات دریایی در بنادر استان بوشهر گفت: تأمین ایمنی دریانوردان و پاسخ سریع به سوانح دریایی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل به شمار می‌رود.

