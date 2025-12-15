خدمه یک فروند لنج باری در مسیر دبی- لاور ساحلی نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حاجیرضایی در توضیح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام آبگرفتگی موتور یک فروند لنج باری در مسیر دبی لاور ساحلی در محدوده ۱۵ مایلی بندر دیر به مرکز فرعی جستوجو و نجات دریایی این بندر، بلافاصله هماهنگیهای لازم انجام و شناور ناجی ۲۳ به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: شناور ناجی ۲۳ ساعت ۸:۲۰ به موقعیت اعلامشده رسید و پس از بررسی شرایط، اعلام شد آبگرفتگی تحت کنترل قرار گرفته است.
حاجی رضایی ادامه داد: با این وجود به منظور اطمینان از سلامت خدمه و ایمنی شناور، عملیات اسکورت لنج تا اسکله بندر دیر در دستور کار قرار گرفت.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: در نهایت شناور ناجی ۲۳ به همراه لنج باری ساعت ۹:۴۵ با موفقیت در اسکله بندر دیر پهلو گرفت و پنج نفر از خدمه این شناور بدون هیچگونه آسیبدیدگی نجات یافتند.
حاجیرضایی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای جستوجو و نجات دریایی در بنادر استان بوشهر گفت: تأمین ایمنی دریانوردان و پاسخ سریع به سوانح دریایی از اولویتهای اصلی این ادارهکل به شمار میرود.
