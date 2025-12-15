به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای «مهر گلزار»، با حمایت شرکت ملی صنایع مس ایران و به همت مجتمع مس درآلو، در شهر گلزار شهرستان بردسیر راه‌اندازی شد؛ مجموعه‌ای که با رویکرد فرهنگی اجتماعی و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مس، گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی جوامع محلی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی منطقه برداشته است.

آئین افتتاح این فرهنگسرا با حضور وحید امیری مدیر مجتمع مس درآلو، محمد معتمدی‌زاده نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی، حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، حجت‌الاسلام کرمانی امام‌جمعه بردسیر، فرماندار بردسیر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

فرهنگسرای «مهر گلزار» با هدف ایجاد یک فضای فرهنگی و اجتماعی متمرکز، توسعه آموزش‌های توانمند ساز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی منطقه راه‌اندازی شده و قرار است به‌عنوان پایگاهی برای اجرای برنامه‌ها و دوره‌های متنوع فرهنگی، هنری و مهارتی فعالیت کند.

این مجموعه فرهنگی در راستای سیاست‌های مسئولیت اجتماعی مجتمع مس درآلو، تلاش دارد آموزش را با توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی پیوند داده و زمینه رشد فردی و جمعی ساکنان شهر گلزار را فراهم کند.

توسعه پایدار در گلزار با حمایت مجتمع مس و فرهنگسرای «مهر گلزار» محقق می‌شود

وحید امیری، مدیر مجتمع مس درآلو، در آئین افتتاح این فرهنگسرا با اشاره به سیاست‌های شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اظهار کرد: بر اساس تأکیدات دکتر فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، توسعه و تولید پایدار بدون توجه به فرهنگ، زیرساخت‌های فرهنگی و مشارکت مردم محلی محقق نخواهد شد.

او افزود: در همین راستا و با هدف توجه ویژه به شهرستان‌ها و مناطق پیرامونی مجتمع‌های صنعتی، طی ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان‌های رابر و گلزار انجام شد که امروز شاهد بهره‌برداری از فرهنگسرای گلزار هستیم.

مس در خدمت اشتغال بومی و کارآفرینی محلی

مدیر مجتمع مس درآلو با تأکید بر نقش آموزش در توانمندسازی جوامع محلی گفت: آموزش‌هایی که در این فرهنگسرا ارائه می‌شود، علاوه بر پاسخ به دغدغه اشتغال، زمینه به‌کارگیری نیروی بومی و حتی تأمین بخشی از نیازهای مجتمع از طریق ظرفیت‌های محلی را فراهم می‌کند.

امیری، افزود: آموزش‌های مرتبط با کارآفرینی، صنایع‌دستی، مشاوره خانواده و استعدادیابی فرزندان در دستور کار قرار دارد تا ضمن حفظ هویت فرهنگی منطقه، زمینه رونق اقتصادی و ایجاد برکت برای مردم گلزار فراهم شود.

حمایت صنایع مس، محرک توسعه و اشتغال در گلزار است

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به اهمیت راه‌اندازی فرهنگسرا در مناطق کمتر برخوردار، گفت: این اقدام نشان می‌دهد صنایع ملی مس به‌صورت جدی پای کار رفع محرومیت‌ها آمده و برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم برنامه‌ریزی دارد.

محمد معتمدی‌زاده، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی بخش گلزار تأکید کرد: مجتمع‌های صنعتی مستقر در این منطقه می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال ایفا کنند و ما نیز در کنار صنایع، از این طرح‌ها در سطح شهرستان و وزارتخانه‌ها حمایت خواهیم کرد.

فرهنگسرای گلزار؛ گام مؤثر مس در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، نیز راه‌اندازی فرهنگسرای مهر گلزار را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی منطقه ایفا کند و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد مربیان تخصصی مورد نیاز را در رشته‌های مختلف به این فرهنگسرا اعزام کند.

حسین اسحاقی، افزود: تجهیز کتابخانه فرهنگسرا و تأمین منابع فرهنگی متناسب با نیاز منطقه در دستور کار قرار دارد و همچنین یک مؤسسه فرهنگی و هنری در بخش گلزار راه‌اندازی خواهد شد تا فعالیت‌ها به‌صورت منسجم دنبال شود.

حمایت مس، فرهنگسرای گلزار را به مرکزی اثرگذار تبدیل کرد

حجت‌الاسلام کرمانی، امام‌جمعه بردسیر، با تقدیر از اقدام انجام‌شده، گفت: اجرای این فرهنگسرا توسط مجتمع مس درآلو، کاری فرهیخته، زیبا و اثرگذار است که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق صنعتی باشد.

او تأکید کرد: اگر توسعه عمرانی بدون پیوست فرهنگی باشد، آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که صنایع مس نگاه عمیقی به مقوله فرهنگ و فرهنگ‌سازی دارند.

مجتمع مس درآلو الگوی عمل به مسئولیت اجتماعی در منطقه گلزار است

فرماندار بردسیر، نیز فرهنگسرای مهر گلزار را یکی از بهترین مصادیق عمل به مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: مجتمع مس درآلو در مدت‌زمان کوتاهی اقدامات مؤثری در حوزه بیکاری، زیرساخت‌ها و توانمندسازی مردم منطقه انجام داده است.

علی یار اسکندری نسب، ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و تداوم همکاری دستگاه‌ها، این فرهنگسرا به مرکزی اثرگذار در آموزش، اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم بخش گلزار تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری مس در فرهنگ؛ از زیرساخت تا توانمندسازی اجتماعی

در فرهنگسرای مهر گلزار، کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی متنوعی از جمله آموزش صنایع‌دستی بومی نظیر پته‌دوزی، دوره‌های مهارت‌محور مانند فن بیان، آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارتی پیش‌بینی شده است و در اجرای این برنامه‌ها، استفاده از توان و ظرفیت جوانان و نیروهای بومی منطقه در اولویت قرار دارد.

رویکرد اصلی این فرهنگسرا، ارتقای مهارت‌های کاربردی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حفظ هویت فرهنگی و تقویت مشارکت اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه محلی عنوان شده است.

فرهنگسرای «مهر گلزار» با برخورداری از فضاهایی نظیر کافه‌کتاب، فضای آموزشی و اشتراکی مجهز به رایانه، و بخش اداری برای برگزاری نشست‌ها و جلسات، بستری مناسب برای تعامل اجتماعی، یادگیری گروهی و فعالیت‌های فرهنگی فراهم کرده است؛ فضایی که می‌تواند به کانونی پویا برای حضور نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها تبدیل شود.

فرهنگسرای «مهر گلزار» با حمایت شرکت ملی صنایع مس ایران و اجرای مجتمع مس درآلو، امروز نه‌تنها به‌عنوان یک مرکز فرهنگی، بلکه به‌عنوان نمادی از پیوند صنعت، فرهنگ و توسعه پایدار در جنوب استان کرمان شناخته می‌شود.