محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث فرهنگ و بودجه‌های فرهنگی از موضوعات بسیار مهم کشور است که متأسفانه همواره جزو اولویت‌های آخر قرار گرفته است. امروز موج‌های فرهنگی و نهادهای متولی فرهنگ، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌هایی که مأموریت فرهنگی دارند، با کمترین سهم از بودجه کشور مواجه‌اند و این مسئله نشان می‌دهد نگاه ما به مقوله فرهنگ در عمل، نگاه ضعیفی است.

وی افزود: اگر بودجه‌های اختصاص‌یافته به حوزه فرهنگ را بررسی کنیم، می‌بینیم که کمترین اعتبارات مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ در حالی که این وزارتخانه متولی اصلی امور فرهنگی کشور، از جمله رسانه‌های مکتوب و برخط، محسوب می‌شود. این وضعیت در شرایطی است که دشمنان به‌صورت جدی و با صرف هزینه‌های سنگین، روی تغییر هویت فرهنگی و هویت ملی ما کار می‌کنند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه بودجه فرهنگی، نبود شفافیت است. ما به‌درستی نمی‌دانیم بودجه‌های فرهنگی چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود. در جلساتی که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم، گزارش‌هایی ارائه شد که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بودجه این وزارتخانه صرف هزینه‌های جاری، حقوق و تشکیلات می‌شود و در نهایت رقم بسیار محدودی برای انجام کار فرهنگی باقی می‌ماند؛ رقمی که با وسعت مأموریت‌های فرهنگی کشور همخوانی ندارد.

وی گفت: حتی در بازدیدها و مراجعات میدانی مشاهده می‌کنیم که برخی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساده‌ترین امور جاری خود با مشکل مواجه‌اند؛ از تأمین نیازهای ابتدایی اداری گرفته تا امکانات لازم برای انجام مأموریت‌ها. این شرایط به‌روشنی نشان می‌دهد که ما در حوزه فرهنگ با ضعف جدی، هم در تأمین منابع و هم در برنامه‌ریزی، روبه‌رو هستیم.

معتمدی‌زاده افزود: در حالی که در سازمان برنامه و بودجه، بیشترین تمرکز و پیگیری‌ها معطوف به پروژه‌ها و اعتبارات عمرانی است، موضوع فرهنگ آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که امروز بیشترین آسیب‌هایی که از ناحیه دشمنان متوجه کشور می‌شود، در حوزه فرهنگی است. تضعیف رسانه‌ها، کم‌توجهی به رسانه‌های داخلی و نداشتن برنامه‌ریزی منسجم فرهنگی، همگی نتیجه همین نگاه حداقلی به بودجه فرهنگ است.

وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها و به‌صورت صریح بر اهمیت فرهنگ و لزوم جدی گرفتن آن تأکید کرده‌اند، اما در عمل شاهد آن هستیم که بودجه و امکانات لازم برای انجام کار فرهنگیِ کارشناسی‌شده، برنامه‌محور و بلندمدت وجود ندارد. کار فرهنگی نیازمند هزینه، تخصص، مشاوران حرفه‌ای و قراردادهای کارشناسی است و بدون تأمین منابع مالی کافی، نمی‌توان انتظار اثرگذاری داشت.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در پایان گفت: نارضایتی در میان اقشار مختلف، از هنرمندان گرفته تا فعالان فرهنگی، ناشی از همین کمبودهاست؛ چرا که متولیان فرهنگی ابزار و منابع لازم برای حمایت از این عزیزان را در اختیار ندارند. اکنون که در فصل بررسی بودجه قرار داریم، مطالبه جدی ما این است که بودجه فرهنگی نه‌تنها حذف نشود، بلکه با نگاهی واقع‌بینانه و متناسب با اهمیت فرهنگ، افزایش یابد. هرچه جلوتر می‌رویم، حساسیت موضوع فرهنگ برای کشور بیشتر می‌شود و بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگین‌تری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.