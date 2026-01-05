به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حبیب الله جوادی، با اشاره به راه‌اندازی سنگ‌شکن بار برگشتی مدل XL۴۰۰ شرکت FLSMIDTH برای نخستین‌بار در شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: بهره‌برداری از این سنگ‌شکن موجب افزایش تناژ خوراک ورودی کارخانه به حدود ۱۰۰ تن در ساعت و ارتقای ۱۰ درصدی بهره‌وری شده است.

وی افزود: از این مدل سنگ شکن بار برگشتی، چهار عدد در مجتمع‌های مس درآلو، سرچشمه و شهربابک وجود دارد که به جز سنگ شکن موجود در مجتمع مس درآلو هیچکدام از دستگاه‌های دیگر به بهره برداری نرسیده اند.

وی ادامه داد: این پروژه در راستای مدیریت بهینه بار برگشتی در مدار خردایش، کاهش مصرف انرژی آسیای سگمیل و کاهش توقفات عملیاتی انجام شده و نقش مؤثری در یکنواخت‌سازی خوراک ورودی به بخش تغلیظ دارد.

جوادی، افزود: سنگ‌شکن بار برگشتی امور تغلیظ که وظیفه خرد کردن بار برگشتی از آسیای سگمیل را بر عهده دارد از ابتدای بهره‌برداری مجتمع در مدار تولید قرار نداشت اما با همت و تلاش بی‌وقفه پرسنل امور تغلیظ این دستگاه راه‌اندازی و وارد مدار تولید شد.

مدیر تغلیظ مجتمع مس درآلو مطرح کرد: با بهره‌برداری از این سنگ‌شکن، پایداری عملکرد تجهیزات افزایش یافته و ضمن کاهش بار بحرانی در مدار خردایش، شرایط لازم برای بهبود کیفیت فرآوری و افزایش راندمان تولید فراهم شده است.

جوادی، ادامه داد: با بهره‌برداری از سنگ‌شکن ریجکت مدل XL۴۰۰، ظرفیت خوراک ورودی کارخانه حدود ۱۰۰ تن در ساعت افزایش یافته که این موضوع به‌صورت مستقیم منجر به افزایش حدود ۱۰ درصدی بهره‌وری در فرآیند تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در چارچوب برنامه‌های بهینه‌سازی فرآیندهای تولید انجام شده و ضمن کاهش هزینه‌ها، زمینه استمرار تولید پایدار و افزایش بهره‌وری در مجتمع مس درآلو را فراهم کرده است.