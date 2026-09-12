واکسیناسیون بیش از ۳ میلیون دام در کرمانشاه آغاز شد

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: عملیات مایه‌کوبی دام‌های هدف هم‌اکنون در مناطق مختلف استان در حال اجرا است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: در این طرح، دام‌های سبک شامل گوسفند و بز و دام‌های سنگین از جمله گاو و گوساله تحت پوشش واکسیناسیون قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به گستردگی جمعیت دامی استان گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، بیش از سه میلیون رأس دام سبک و بیش از ۱۵۰ هزار رأس دام سنگین در استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه خواهند شد.

سمیعیان تب برفکی را از بیماری‌های مهم و واگیردار دام دانست و عنوان کرد: کنترل و پیشگیری از این بیماری اهمیت زیادی در حفظ سلامت دام‌ها، کاهش خسارت‌های احتمالی به دامداران و حفاظت از سرمایه‌های دامی استان دارد و واکسیناسیون یکی از اقدامات اساسی برای مقابله با آن است.

وی از دامداران خواست همکاری لازم را با اکیپ‌های مایه‌کوبی و نیروهای دامپزشکی داشته باشند و شرایط دسترسی عوامل اجرایی به دام‌ها را برای انجام واکسیناسیون فراهم کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه همچنین از دامداران واحدهای صنعتی خواست واکسن مورد تأیید را تهیه کرده و با هماهنگی و زیر نظر مسئولان فنی و بهداشتی واحد، نسبت به واکسیناسیون دام‌های خود اقدام کنند.

سمیعیان رعایت اصول بهداشتی و ضوابط قرنطینه‌ای را در کنار انجام واکسیناسیون ضروری دانست و گفت: خودداری از جابه‌جایی غیرضروری دام، خرید و انتقال دام از مسیرها و مبادی مجاز، رعایت نکات بهداشتی و اعلام فوری موارد مشکوک به شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها می‌تواند در مهار بیماری و جلوگیری از گسترش آن مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: دامپزشکی استان کرمانشاه با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی را در نقاط مختلف استان پیگیری می‌کند و افزایش میزان پوشش جمعیت دامی هدف از اولویت‌های این طرح است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در پایان بر اهمیت مشارکت دامداران در اجرای طرح تأکید کرد و از آنان خواست واکسیناسیون دام‌ها را جدی گرفته و برای اجرای کامل و موفق این برنامه با مجموعه دامپزشکی همکاری کنند.