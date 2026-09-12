رسانه آلبانی: آسانی در ایران نقش تعیین کننده ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت هفت هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال یکی از مهره‌های تأثیرگذار این تیم بوده و با به ثمر رساندن سه گل و ثبت یک پاس گل، در مجموع روی چهار گل آبی‌پوشان تأثیر مستقیم داشته است تا در این بخش بهترین عملکرد را در بین بازیکنان استقلال به نام خود ثبت کند. آسانی حالا در آستانه دیدار حساس استقلال برابر السد قطر در لیگ نخبگان آسیا، امیدوار است روند درخشش خود را در این مسابقه نیز ادامه دهد.

رسانه آلبانیایی «tvklan» نوشت: یاسر آسانی بار دیگر در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برای استقلال گلزنی کرد. مهاجم تیم ملی آلبانی در دیدار استقلال برابر پیکان از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد و با این گل، نتیجه مسابقه را یک بر صفر به سود تیمش رقم زد.

این بازیکن ۳۱ ساله فصل جدید را با عملکرد خوبی در استقلال آغاز کرده و تاکنون سه گل به ثمر رسانده است؛ آماری که نشان می‌دهد او در شرایط مناسبی قرار دارد.

اکنون باید دید رولاندو ماران، سرمربی تیم ملی آلبانی، برای دیدارهای آینده لیگ ملت‌ها بار دیگر آسانی را به تیم ملی دعوت خواهد کرد یا خیر. آسانی در فهرست تیم ملی آلبانی برای دیدارهای ماه ژوئن حضور نداشت.