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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

دستگیری ۳ سوداگر مرگ با نزدیک به ۱۸ کیلو هروئین

دستگیری ۳ سوداگر مرگ با نزدیک به ۱۸ کیلو هروئین

اردبیل- فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری ۳ سوداگر مرگ و کشف ۱۷ کیلو و ۶۵۰ گرم هروئین در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشگین شهر با همکاری اطلاعاتی و پشتیبانی عملیاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی ۳ قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ را در شهرستان مشگین شهر دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشف ۱۷ کیلو و ۶۵۰ گرم هروئین افزود: این مقدار هروئین در بازرسی از خودروی مورد استفاده سوداگران مرگ و منزل مسکونی یکی از سوداگران مرگ کشف و ۳ دستگاه سواری مورد استفاده سوداگران مرگ توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند؛ گفت: مواد مخدر کشف شده از یکی از استان های شمال غرب کشور تهیه شده بود.

سردار تقوی با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، از تلاش ایثارگونه و جهادی و همت مسئولانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر است.

کد مطلب 6944538

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