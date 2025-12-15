  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

هر موتورسیکلت فرسوده معادل چهار خودرو آلایندگی دارد

تهران-علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران گفت: هر موتورسیکلت فرسوده معادل چهار خودرو آلایندگی دارد.

    • IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      تصادف موتور سیکلت با عابرین به مراتب کشنده تر است اینها موتورهای پر قدرتی هستند ه با ان ماشین لباس شویی و چند کولر گازی را حمل میکنند قدرت این موتورها نباید انقدر زیاد باشد از پشت اتومبیلی که پنجاه کیلومتر سرعت دارد ناگاه موتور سیکلتی مقابل عابر سبز میشود با یکصدو پنجاه کیلومتر سرعت این یعنی مرگ عابر

