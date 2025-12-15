  1. استانها
  2. تهران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

کاهش فشار آب تا زمان پایداری شبکه ادامه دارد

کاهش فشار آب تا زمان پایداری شبکه ادامه دارد

تهران-علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران گفت: کاهش فشار آب تا زمان پایداری شبکه ادامه دارد.

دریافت 5 MB
کد خبر 6690341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها