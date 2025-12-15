https://mehrnews.com/x39SvB ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹ کد خبر 6690341 استانها تهران استانها تهران ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹ کاهش فشار آب تا زمان پایداری شبکه ادامه دارد تهران-علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران گفت: کاهش فشار آب تا زمان پایداری شبکه ادامه دارد. دریافت 5 MB کد خبر 6690341 کپی شد مطالب مرتبط رزازی: طرح زوج و فرد ۵۰ تا ۵۸ درصد ترافیک پایتخت را کاهش داده است تمامی دستگاهها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا هستند برخورد قاطع استانداری تهران با استنکاف از اجرای دورکاری در شهرستان ها هر موتورسیکلت فرسوده معادل چهار خودرو آلایندگی دارد استاندار تهران: تصمیمگیری درباره تعطیلیها فردی نیست هدررفت آب در تهران ۲۲ درصد است برچسبها استانداری تهران افت فشار آب تهران
