۷۷ میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در کارگروه تخصصی اشتغال خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، حفظ و تثبیت اشتغال موجود از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه بوده است.

وی افزود: مجموع درخواست‌های تسهیلات برای حفظ اشتغال در استان ۷۷ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۷۵ درصد این مبلغ پرداخت شده و این تسهیلات برای حفظ اشتغال یک هزار و ۴۳۸ نفر اختصاص یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: حدود ۵۰ درصد از تسهیلات پرداختی مربوط به بانک ملت بوده که در قالب ۸۰۳ فقره پرداخت شده است.

ذاکریان با اشاره به محدودیت زمانی پرداخت این تسهیلات گفت: مهلت پرداخت تسهیلات تا پایان شهریورماه است و انتظار می‌رود پرونده‌های باقی‌مانده که حدود ۲۵ درصد از مجموع درخواست‌ها را شامل می‌شود، با سرعت بیشتری تعیین تکلیف و پرداخت شود تا روند حمایت از اشتغال موجود استان تداوم داشته باشد.

وی تأکید کرد: تداوم موفقیت‌های حوزه اشتغال نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل است و باید این همسویی در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال بانوان نیز تقویت شود.