حافظ اویس حسینزهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه به نسل جوان باید یکی از اولویتهای اصلی خانوادهها و مجموعههای آموزشی و فرهنگی باشد، چرا که بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی را میتوان با آموزش صحیح، آگاهیبخشی و تربیت اصولی در سنین پایین پیشگیری کرد.
روحانی و عالم اهل سنت در خاش افزود: نوجوانان و جوانان برای عبور از شرایط دشوار زندگی به آموزش و مهارتهایی فراتر از تحصیل نیاز دارند و باید مهارت تصمیمگیری، حل مسئله، مسئولیتپذیری، ارتباط با دیگران و مواجهه صحیح با مشکلات را نیز فرا بگیرند.
حسینزهی ادامه داد: خانوادهها در این زمینه نقش مهمی دارند و نباید تربیت فرزندان را تنها به مدرسه یا مراکز آموزشی واگذار کنند؛ گفتوگو با نوجوانان، شناخت دغدغههای آنان و همراهی با فرزندان میتواند از بسیاری از مشکلات و آسیبهایی که در آینده شکل میگیرد، جلوگیری کند.
آموزش و مهارتآموزی؛ سپر جوانان در برابر آسیبها
وی با اشاره به برخی آسیبهای اجتماعی بیان کرد: زمانی که نوجوان و جوان از آموزش، مهارت و حمایت کافی برخوردار نباشد، ممکن است در مواجهه با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی تصمیمهای نادرستی بگیرد.
این عالم اهلسنت خاش تصریح کرد: مراکز آموزشی و فرهنگی باید علاوه بر آموزشهای معمول، برای تقویت مهارتهای اجتماعی و آمادهسازی جوانان برای ورود به جامعه برنامه داشته باشند و زمینه مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند.
حسینزهی گفت: ایجاد فرصت برای یادگیری مهارت، اشتغال، فعالیتهای سازنده و مشارکت اجتماعی جوانان میتواند بخشی از دغدغههای این قشر را کاهش دهد و از سوق پیدا کردن آنان به سمت آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.
وی همچنین بر اهمیت توجه به مشکلات خانوادهها تأکید کرد و افزود: برای کاهش آسیبهای اجتماعی نمیتوان تنها به برخورد با پیامدها توجه کرد، بلکه باید عوامل شکلگیری مشکلات را شناسایی و برای آنها راهکار ارائه کرد.
حسینزهی خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط میان خانواده، مدرسه، مراکز فرهنگی و جامعه ضروری است و هرچه این مجموعهها هماهنگتر عمل کنند، امکان شناسایی زودهنگام مشکلات نوجوانان و جوانان و جلوگیری از گسترش آسیبها بیشتر خواهد شد.
وی اظهار کرد: جامعه برای عبور از مشکلات به نسلی توانمند، آموزشدیده و مسئولیتپذیر نیاز دارد و سرمایهگذاری در حوزه تربیت و آموزش جوانان، در واقع سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.
امام جمعه موقت اهل سنت خاش در پایان گفت: حل مشکلات اجتماعی نیازمند مشارکت همه بخشهای جامعه است و خانوادهها، مراکز آموزشی، نهادهای فرهنگی و مسئولان باید با شناسایی دغدغههای جوانان، ایجاد فرصتهای رشد و تقویت مهارتهای آنان، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود شرایط جامعه را فراهم کنند.
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