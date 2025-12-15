به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، پنجمین رویداد هنر محیطی- مشارکتی «پاییز-برگ» با همراهی و همکاری وزارت امور خارجه، دانشگاه هنر و شهرداری منطقه ١٢ تهران، توسط موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در میدان مشق برگزار میشود. هدف این رویداد ایجاد بستری برای توسعه هنرهای محیطی و مشارکتی و ایجاد تعامل میان هنرمند، طبیعت شهری و شهروندان است که با مواد و مصالح موجود در محیط شکل میگیرد.
علاقمندان به دیدار از این رویداد و مشارکت، باید از در ورودی دانشگاه هنر واقع در خیابان سرهنگ سخایی به میدان مشق بیایند.
هنرمندان مدعو در این رویداد عبارتند از: درنا ابیاک، ابراهیم ادوای، کریم الهخانی، بهزاد آقاپور، مهناز پسیخانی، ندا جلیلی، علی جوادی، زهرا حبیبی، جمشید حقیقتشناس، شهره حقیقی، محسن رافعی، حمیده سبحانی، سیاوش ستاری، گروه هنری روحالله شمسیزاده، عنایت صحرایی، علیاصغر کرمقشقایی، حسام کلی، حسین کهفی، داریوش محمدزاده، نرگس محمدیان، معصومه مهتدی، زهرا نوبهار و فاطمه هاشمی.
همچنین ١۶٠ هنرمند طرحها و ایدههای خود را به سایت فراخوان ارسال کرده بودند که نرگس حریریان، محمود مکتبی و بهنام کامرانی از میان آنها ١٧ نفر را پذیرفتند که عبارتند از: عمار الیاسی، زهرا امانی، رضا باجلان، علی پناهنده، گروه ریحانه قائینی و سیاوش پورعباس، ارغوان جابری، محدثه خانی، گروه مبینا خسروی و صدرا جوهری و بهاره ولی، گروه زهرا روستایی و حدیث اشرف مدرس، گروه احسان شاکری و یگانه کوشش، شیدا شکرگزار، کیان کریمیان، ستاره کیخا، رضا گازر، مونا محمدپور، امین محمدیچری و فاطمه محمدیان.
ورود برای عموم شهروندان برای دیدار از این رویداد آزاد است و فرایند اجرا و نمایش آثار تا پایان آذر ادامه دارد.
