به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملائی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اهمیت پژوهش و فناوری گفت: پژوهش، به ویژه وقتی با ایمان و اخلاص همراه باشد، می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای جامعه ایجاد کند و این امر مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.

وی افزود: در بخش اخذ مجوز نامگذاری، ۲۹ مورد از اسامی پیشنهادی برای معابر شهری از سوی کمیته نامگذاری مورد بررسی قرار گرفت و در این کمیته، اعضایی از جمله خانم نیازمند، طلایی و استقامت حضور داشتند و تمامی اسامی با دقت بررسی شد.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در کمیسیون تلفیق که هفته گذشته برگزار شد، چهار مورد از این ۲۹ مورد بررسی و تصویب شد و برخی از نامگذاری‌ها شامل خیابان امامزاده ابراهیم کوچه ۳۳ به نام شهید سعید زند، خیابان سمیه کوچه ۴ به نام شهید مدافع حرم احسان کربلایی و خیابان امامزاده ابراهیم کوچه ۳۹ به نام شهید علی علیرضایی از شهدای دفاع مقدس هستند.

ملائی ادامه داد: سایر معابر از جمله بلوار بقیه الله کوچه ۲۳ به نام شفیعه، خیابان شهید رئیس کرمی کوچه یک به نام شهیدان عباس و مجتبی رازینی، و بلوار کریمی خیابان بوستان تا بزرگراه آیت الله بروجردی به نام شهید سرلشکر اسماعیل شاکری نیز به ثبت رسیدند.

وی افزود: برخی خیابان‌ها نیز به یاد دانشمند هسته‌ای شهید دکتر فریدون عباسی و شهید سرهنگ عارف معارف وند نامگذاری شده است.

وی تأکید کرد: نامگذاری خیابان نسترن در سالاریه به یاد پیشگام انقلاب آیت الله محمد یزدی، با هماهنگی علما و خانواده ایشان انجام شده است و جلساتی پیش از تصویب در این زمینه برگزار شد.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات با هدف تجلیل از ارواح مطهر شهدا و علما انجام گرفته و اعضای شورا نیز بر رعایت ضوابط قانونی و فرهنگی در فرآیند نامگذاری تأکید کردند.

ملائی افزود: این مصوبات با رعایت تکراری نبودن اسامی و توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی مناطق، انجام شد.

وی در ادامه بیان کرد: از ابتدای این دوره شورا، دو مشاور ورزشی در جلسات حضور دارند و گزارش‌های دقیق از وضعیت ورزش استان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به تجلیل از مدال‌آوران برون‌مرزی و بین‌المللی تصریح کرد: بیش از ۳۰ نفر از دانش‌آموزان و ورزشکاران برجسته با حضور خانواده‌هایشان مورد تقدیر قرار گرفتند و این برنامه‌ها موجب تقویت انگیزه جوانان در مسیر ورزش و تلاش علمی و فرهنگی شده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه، حمایت ویژه از اقدامات شاخص فرهنگی ورزشی را تشریح کرد و افزود: ورزشکاران و تیم‌های لیگ برتری از حمایت مالی و تسهیلاتی بهره‌مند شده‌اند و پیگیری اشتغال ورزشکاران نیز با کمک شخصیت‌های تأثیرگذار انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: توجه به ورزش بانوان و معلولین در اولویت برنامه‌های شورا قرار دارد و زیرساخت‌های لازم با همکاری شهرداری در حال پیاده‌سازی است.

ملائی با بیان اهمیت استفاده از اماکن عمومی و فضای سبز برای ورزش قهرمانی و همگانی افزود: ظرفیت پارک‌ها و فضاهای سبز شهر می‌تواند در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار گیرد تا تمرینات ورزشی به صورت نظام‌مند و هدفمند انجام شود و نمونه آن در تهران تجربه شده است.

وی درباره اقدامات فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر گفت: در جلسات کمیسیون و صحن شورا، برنامه‌های متعددی برای تکریم و تقدیر از ورزشکاران شاخص برگزار شده و برگزاری نشست‌های تخصصی، حمایت از مؤسسات ورزشی و برگزاری مسابقات خانوادگی و همگانی با حضور مادران و دختران، از جمله اقدامات برجسته بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های ورزشی بانوان افزود: طراحی و تجهیز بوستان‌ها با امکانات ورزشی ویژه بانوان انجام شده و این زیرساخت‌ها آماده بهره‌برداری و حمایت عملی از سوی شورا و شهرداری است تا فرصت‌های ورزشی به صورت عادلانه در اختیار عموم قرار گیرد.

ملائی همچنین در خصوص نامگذاری معابر گفت: برخی خیابان‌ها و معابر به نام شهدای ورزشکار و شخصیت‌های برجسته نامگذاری شده و بررسی درخواست‌های جدید برای نامگذاری معابر با محوریت ترویج ورزش در دست پیگیری است تا اسامی متناسب با اهداف فرهنگی و ورزشی انتخاب شود.

وی در پایان بر ضرورت استمرار حمایت از ورزشکاران، توسعه ورزش همگانی و ارتقای زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: این اقدامات زمینه‌ساز رشد ورزشی، فرهنگی و اجتماعی استان خواهد بود و باید با هماهنگی تمام دستگاه‌ها به صورت منسجم و عملی پیگیری شود.