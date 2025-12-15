به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی آشوبی در دیدار با سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به بررسی چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بیمارستان‌های استان پرداخت و بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های جدید و تقویت مراکز درمانی تأکید کرد.

این دیدار که در دفتر معاونت درمان وزارت بهداشت در تهران برگزار شد، با محوریت بررسی مسائل کلیدی حوزه درمان استان گیلان همراه بود و در جریان آن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تشریح کمبود پزشکان متخصص در استان، خواستار حمایت وزارت بهداشت در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان‌ها شد.

وی کمبود تخت‌های درمانی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان عنوان کرد و با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت، بر لزوم بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه‌های در حال اجرا تأکید کرد.

در ادامه این نشست، موضوع احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی در رشت متناسب با نیاز جمعیت استان و حضور گردشگران مورد بررسی قرار گرفت و بر اولویت‌بندی این طرح در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت بهداشت توافق شد.

همچنین، تکمیل طرح توسعه بیمارستان شهید بهشتی انزلی و اجرای طرح توسعه بیمارستان شهید نورانی تالش از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود و دو طرف بر هماهنگی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کردند.

در بخش پایانی این نشست نیز، تقویت مراکز بیمارستانی شرق و غرب استان با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش فشار بر مراکز درمانی رشت مورد توجه قرار گرفت و معاون درمان وزارت بهداشت بر حمایت و پشتیبانی از این برنامه‌ها تأکید کرد.