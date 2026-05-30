توسعه خدمات قلب و عروق در کهگیلویه و بویراحمد در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی عصر شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: در سفر به این استان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات حوزه سلامت قرار گرفتیم و از زحمات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمان تقدیر می‌کنیم.

وی با اشاره به افتتاح دانشکده دندانپزشکی یاسوج افزود: راه‌اندازی این دانشکده یکی از افتخارات مهم استان به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه خدمات آموزشی و درمانی منطقه داشته باشد.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه برخی کمبودها در حوزه تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی تخصصی و فوق تخصصی در استان وجود دارد، تصریح کرد: پس از انجام بازدیدهای میدانی، جمع‌بندی لازم صورت خواهد گرفت تا در حد توان وزارت بهداشت برای رفع این مشکلات اقدام شود.

وی ادامه داد: برخی بخش‌های درمانی از جمله جراحی قلب و آنژیوگرافی به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص با محدودیت در ارائه خدمات مواجه هستند که تلاش خواهیم کرد با تأمین نیرو و تجهیزات لازم، فعالیت این بخش‌ها گسترش یابد.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: هدف ما این است که مردم استان بتوانند خدمات تخصصی به‌ویژه در حوزه قلب و عروق را در داخل استان دریافت کنند و نیازی به مراجعه به سایر استان‌ها نداشته باشند.

وی در خصوص طرح‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت نیز گفت: سیاست مدیریت دانشگاه علوم پزشکی استان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده و وزارت بهداشت نیز از این رویکرد حمایت می‌کند. پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، در اولویت تجهیز و راه‌اندازی قرار خواهند گرفت.

رضوی افزود: با نزدیک شدن پروژه‌ها به مراحل پایانی ساخت، تجهیزات پزشکی مورد نیاز تأمین و ارسال خواهد شد و همزمان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیز برنامه‌ریزی می‌شود.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه نیروهای تخصصی در مناطق محروم خاطرنشان کرد: در فرآیند تقسیم نیروهای تخصصی، بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری در مناطق کمتر برخوردار مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت تا چرخه خدمت‌رسانی در این مراکز فعال شود.

وی همچنین از بررسی تأمین برخی تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز استان از جمله دستگاه سنگ‌شکن خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد این تجهیزات نیز در اختیار مراکز درمانی استان قرار گیرد.

رضوی در پاسخ به سوالی درباره اختصاص اعتبارات ویژه به پروژه‌های درمانی استان اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان رقم مشخصی اعلام کرد، اما تأمین تجهیزات مورد نیاز و تکمیل پروژه‌های در آستانه بهره‌برداری از وظایف وزارت بهداشت است و برای تحقق آن برنامه‌ریزی شده است.

وی درباره زمان راه‌اندازی کامل بخش قلب بیمارستان امام سجاد(ع) نیز گفت: تأمین تجهیزات در بازه زمانی کوتاه‌تری امکان‌پذیر است، اما مهم‌ترین چالش، تأمین نیروی انسانی متخصص است که بخشی از آن در حال آموزش بوده و بخشی دیگر از طریق جذب نیرو از سایر استان‌ها پیگیری می‌شود.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: زیرساخت‌های این بخش به خوبی ایجاد شده و ضروری است هرچه سریع‌تر با تکمیل تجهیزات و تأمین نیروی انسانی، زمینه بهره‌برداری کامل از آن فراهم شود.