به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مظفری معاون آموزش و باز توانی سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره به ضرورت ایجاد زبان مشترک در تیمهای باز توانی روانی اجتماعی بحران پایتخت، اظهار داشت: دورههای آموزشی همسانسازی تیمهای باز توانی روانی اجتماعی بحران بخشی از برنامه جامع مدیریت بحران شهر تهران، برای تقویت ظرفیت مداخله روانی اجتماعی است که با همکاری وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، هلال احمر، شهرداری تهران، نظام روانشناسی و انجمن مددکاران اجتماعی برگزار میشود.
مظفری افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، دورههای آموزشی ۳۲ ساعته این طرح که با هدف ارتقای مهارتهای تخصصی روانشناسان و مددکاران اجتماعی و ایجاد زبان مشترک میان تیمهای باز توانی طراحی شده، هماکنون برای ۲۱۰ متخصص در دو مجموعه سازمان بهزیستی استان تهران و شرکت شهر سالم شهرداری تهران آغاز شده است.
وی عنوان کرد: این دورهها با حضور اساتید برجسته حوزه سلامت روان، مبتنی بر سرفصلهای استاندارد «باز توانی روانی اجتماعی پس از بحران» است و آموزش مهارتهای تخصصی همچون مداخله در بحران، ارزیابی روانی اجتماعی، کار با گروههای آسیبپذیر و هماهنگی میانبخشی را دنبال میکند.
مظفری عنوان کرد: تا پایان دیماه دورههای آموزشی در سایر دستگاههای همکار از جمله جمعیت هلال احمر استان تهران، انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اداره کل سلامت شهرداری تهران، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و اداره کل مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز آغاز خواهد شد.
به گفته معاون آموزش، باز توانی و مشارکتهای اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با آغاز مرحله اجرایی این دورهها، شبکه یکپارچه تیمهای تخصصی باز توانی روانی اجتماعی در سطح شهر تهران تشکیل خواهد شد و این نیروهای آموزشدیده میتوانند در حوادث و سوانح طبیعی بهصورت سازمانیافته تر، هماهنگتر و تخصصیتر وارد عمل شوند.
نظر شما