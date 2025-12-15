به گزارش خبرگزاری مهر، علی علاء الدینی مدیرکل برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران، عصر امروز -دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴- در آئین آغاز چهارمین دوره برنامه مشارکتی «من شهر دارم» با بیان اینکه در فصل برنامه‌ریزی و بودجه ریزی قرار داریم، اظهار کرد: از تلاش کارکنان در اجرای طرح من شهر دارم تقدیر می‌کنیم. خوشبختانه این رویداد دستاوردهای ملی و بین‌المللی خوبی به داشته است.

وی با بیان اینکه کمک گرفتن از مردم در رفع مسائل عمومی شهر همواره دغدغه حکومت‌های دموکراتیک بوده تا بیش از پیش بتوانند منافع مردم را تأمین کنند، تصریح کرد: باید برنامه‌ها بر اساس نیاز مردم در نظر گرفته شود که این موضوع در حکمرانی مشارکتی محقق می‌شود.

علاء الدینی خاطرنشان کرد: منابع دولت ملی و محلی باید در راستای رفع نیازهای شهروندان صرف شود. حکمرانی مشارکتی و مشارکت شهروندان می‌تواند پذیرش اجتماعی اقدامات را فراهم کند تا دچار تعارضات عمومی نشویم.

وی با بیان اینکه در موارد مختلف نیاز به جلب نظر شهروندان داریم، یادآور شد: هر جا صحبت از کارآمدی عمومی می‌شود، پذیرش عمومی مدنظر است و هر جا این پذیرش نباشد، حکمرانی خدشه دار خواهد شد.

علاء الدینی با تأکید بر دموکراسی در برنامه‌ریزی ها، اظهار کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری با شهروندی خاموش رو به رو هستیم و برخی شهروندان در امور شهر مشارکتی ندارند. باید انگیزه لازم برای شهروندان در مشارکت در امور محلی و ملی را فراهم کرد و حکمرانی مشارکتی در شهرداری‌ها در همین راستا ضروری است.

وی با بیان اینکه گفتمان انقلاب توجه به مردم و مردمی سازی امور است، تصریح کرد: ضرورت و مزایای زیادی برای بکارگیری حکمرانی مشارکتی وجود دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد.

علاء الدینی با اشاره به موفقیت‌های پی در پی رویداد من شهر دارم در سال‌های گذشته، گفت: امسال این رویداد تفاوت‌هایی دارد؛ به طوری که برای اولین بار بودجه شهروندی را در این راستا دنبال کردیم. بودجه شهروندی باید با زبان مردم به آنها آموخته شود تا مردم بدانند ما به ازای بودجه‌ای که هزینه می‌شود، چه اقداماتی صورت می‌گیرد. سایت بودجه شهروندی شهرداری تهران در همین راستا رونمایی می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کتابی نیز تدوین شده که امروز رونمایی خواهد شد. یک نوجوان به نام پارسا تهرانی در این کتاب به زبان داستانی رویداد من شهر دارم را روایت می‌کند که در روزهای آینده اکران عمومی خواهد شد.

علاء الدینی با بیان اینکه تلاش شده نظر هنرمندان و ورزشکاران و گروه‌های مختلف برای اجرای چهارمین دوره اخذ شود، گفت: باید از توان هیئت‌های اندیشه‌ورز و متخصصین برای شناسایی مسائل عمومی شهر استفاده کنیم و این مسائل را به رأی بگذاریم و در نهایت به نظام مسائل برسیم و راهکارهای سیاستی تدوین کنیم تا مورد استفاده مدیران ارشد شهری و سیاست‌گذاران قرار بگیرد. این سیاست‌ها می‌تواند پشتوانه خوبی برای برنامه‌ریزی باشد.