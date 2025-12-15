به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر و استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۴ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت احمد محمدی و در ورزشگاه تختی خرم آباد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. یاسر آسانی برای استقلال و مهرداد قنبری برای خیبر در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب خیبر:

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی (۸۵- حمیدرضا ضرونی)، علی شجاعی (کارت زرد) (۸۴- سبحان پسندیده)، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی (۷۶- علی خانزادی)، مهرداد قنبری (۶۸- فردین یوسفی)، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، عارف قزل (۶۸- محمدطاها طباطبایی)

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، عارف غلامی(۹+۹۰ آرمین سهرابیان)، رامین رضائیان (کارت زرد)، حسین گودرزی، روزبه چشمی (کارت زرد)، امیرمحمد رزاقی نیا، منیر الحدادی (۷۵- محمدحسین اسلامی)، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و اسماعیل قلی زاده (۶۴- داکنز نازون)

شروع بازی و پنالتی برای استقلال

بازیکنان استقلال بازی را هجومی آغاز کردند و در ثانیه ۵۰ اولین حمله را به سمت دروازه خیبر انجام دادند که شوت قلی زاده را دیناروند به سختی مهار و توپ را راهی کرنر کرد.

بلافاصله استقلالی‌ها حمله دوم را روی دروازه خیبر تدارک دیدند که در دقیقه ۲ اسماعیل قلی زاده در برخورد با مدافع خیبر در محوطه جریمه نقش بر زمین شد که داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR برای آبی‌ها پنالتی اعلام کرد و یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

در دقیقه ۱۳، ارسال مهرداد قنبری به دهانه دروازه استقلال با خروج به‌موقع آدان همراه شد و دروازه‌بان آبی‌ها با دفع توپ اجازه ایجاد موقعیت خطرناک را نداد. چند دقیقه بعد و در دقیقه ۲۰، عارف قزل صاحب یک موقعیت مناسب گلزنی شد اما ضربه او راهی به چارچوب نداشت و توپ را به بیرون فرستاد؛ هرچند کمک‌داور در ادامه این صحنه را در موقعیت آفساید اعلام کرد.

گل تساوی برای خیبر باز هم با پنالتی

در دقیقه ۲۶ اسماعیل قلی زاده در محوطه جریمه استقلال روی علی شجاعی مرتکب خطا شد که داور اینبار به سود خیبری‌ها پنالتی گرفت و مهرداد قنبری موفق شد گل تساوی را برای خیبر به ثمر برساند.

مهرداد قنبری پس از به ثمر رساندن گل تساوی در دقیقه ۳۲ فرصت مناسبی پیدا کرد که اقدام به شوت زنی کرد و توپ او را آدان درازکش در اختیار گرفت.

بازیکنان خیبر در دقیقه ۴۲ موفق شدند گل دوم را هم عارف غزل وارد دروازه آدان کرد که داور آن را آفساید اعلام کرد.

VAR مانع از به ثمر رساندن گل دوم خیبر

در دقیقه ۲+۴۵ برای خیبر کرنر اعلام شد که با ارسال توپ به محوطه جریمه استقلال، عارف غزل بالاتر از اسماعیل قلی زاده موفق شد گل دوم را برای خیبر به ثمر برساند که داور ابتدا آن را درست اعلام کرد و پس از بازبینی صحنه آن را رد و به سود استقلال خطا اعلام کرد.

نیمه دوم

بازیکنان خیبر نیمه دوم را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۴۶ روی ارسال توپ به محوطه جریمه استقلال، اسماعیل بابایی با ضربه قیچی برگردان دروازه آدان را تهدید کرد که توپ او از بالای دروازه به بیرون رفت.

بازیکنان خیبر در دقیقه ۵۱ حمله دیگری را به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند که روی حرکت تاکتیکی عارف غزل او با پاسی در عرض توپ را به صادق آلبوصبیح پاس داد و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.

در دقیقه ۷۲ برای خیبر کرنر شکل گرفت که اسماعیل بابایی توپ را به روی دروازه استقلال ارسال کرد و آدان با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

ضربه نازون دقت کافی نداشت

بازیکنان استقلال برای رسیدن به گل دوم حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۷۷ رامین رضائیان توپ را به محوطه جریمه خیبر ارسال کرد که نازون با ضربه‌ای قیچی برگردان به توپ ضربه زد و توپ او با اختلاف کمی به بیرون رفت.

دیناروند دروازه خیبر را نجات داد

در دقیقه ۸۷ و در حالی که توپ در اختیار بازیکنان خیبر بود، یاسر آسانی به توپ رسید و با حرکت در عرض با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که دیناروند با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه خیبر شد.

با کسب یک امتیاز این بازی استقلال ۲۲ و خیبر ۲۰ امتیازی شدند و به ترتیب در رده‌های چهارم و ششم قرار گرفتند.