به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در فصل جاری با فراز و نشیبهای زیادی روبهرو بوده است. آبیپوشان علاوه بر رقابت در لیگ برتر، در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز حضور دارند که برنامههای این تیم را بسیار فشرده کرده است.
امیرمحمد رزاقینیا، هافبک جوان استقلال که ابتدای فصل به جمع آبیها اضافه شد، به مرور توانست جای خود را در کادر فنی تثبیت کند و اکنون به عنوان گزینه اصلی ریکاردو ساپینتو در خط میانی تیم شناخته میشود.
رزاقینیا تاکنون در ۱۹ بازی برای استقلال به میدان رفته و آمار قابل توجهی به ثبت رسانده است. تنها شکستهایی که استقلال در حضور او تجربه کرده، دیدار سوپرجام مقابل تراکتور و بازی رفت مقابل المحرق بحرین بوده است؛ البته در دیدار سوپرجام تنها یک دقیقه بازی کرد و مقابل المحرق هم حدود ۱۲ دقیقه در زمین حضور داشت.
نکته جالب اینکه در تمامی بازیهایی که رزاقینیا بیش از یک نیمه در زمین بوده، استقلال هرگز بازنده از میدان خارج نشده است. شاگردان ساپینتو روز چهارشنبه، ۳ دی، در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف تیم المحرق بحرین خواهند رفت و حضور این هافبک جوان میتواند نقش مهمی در نتیجه نهایی داشته باشد.
