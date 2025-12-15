به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو شامگاه دوشنبه در هفتمین جلسه شورای اداری این شهرستان با گرامیداشت یاد و نام شهدا به ویژه شهید محمد مفتح، «وحدت حوزه و دانشگاه» را از عوامل مهم پیشرفت کشور دانست و افزود: همکاری دانشگاه‌ها و نخبگان در رفع چالش‌های محلی نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با اشاره به انعقاد پنج تفاهم‌نامه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی جویبار، تصریح کرد: مدیریت شهرستان به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت علمی برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی، محیط‌زیستی، بهداشتی، صنعتی و کشاورزی است.

فرماندار جویبار همچنین عدالت، شفافیت، تکریم ارباب‌رجوع و اعتماد به جوانان و بانوان را از اصول مدیریتی دانست و تأکید کرد: مدیران باید با صداقت، اخلاق‌مداری و مردم‌مداری در کنار مردم باشند و هرگونه رفتار نادرست با شهروندان پذیرفتنی نیست.

مدانلو با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی و نقش وحدت و همدلی ملی در عبور از چالش‌ها، گفت: حمایت از نخبگان، جلوگیری از مهاجرت علمی و تقویت سرمایه اجتماعی از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان محسوب می‌شود.

وی در پایان از تصویب ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه ورزش و آغاز پروژه‌های کلان راه‌سازی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی دستگاه‌ها، مسیر توسعه و پیشرفت جویبار با قدرت ادامه یابد.