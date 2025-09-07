۳۹۷ فرصت شغلی در جویبار ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو شامگاه یکشنبه در جلسه گروه کاری تخصصی اشتغال این شهرستان با حضور بخشداران، مدیران و رؤسای ادارات، نمایندگان بانکها و بنیادهای علوی و برکت در سالن اجتماعات فرمانداری، بر اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی و نقش آن در افزایش اعتماد و امید عمومی تأکید کرد.
وی با اشاره به تعهد شهرستان برای ایجاد ۱۷۰۰ فرصت شغلی تا پایان سال توسط ۲۰ دستگاه اجرایی و نهاد مختلف افزود: تاکنون بیش از ۳۹۷ فرصت شغلی در سامانه رصد به ثبت رسیده که در این میان، اداره صنعت، معدن و تجارت با ۱۹۹ و بنیاد برکت با ۱۰۹ مورد بیشترین سهم را داشتهاند.
مدانلو با قدردانی از عملکرد سال گذشته دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغالزایی بیش از ۱۲۵ درصد تعهدات محقق شد و انتظار میرود امسال نیز بانکها با تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات، زمینه بهرهمندی اقشار کمبرخوردار بهویژه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خانواده معظم شهدا را فراهم کنند.
فرماندار جویبار همچنین با اشاره به اولویت اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی تصریح کرد: اگرچه برخی از فارغالتحصیلان فاقد مهارتهای تخصصی هستند، اما با آموزشهای مهارتی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتوان فرصتهای شغلی پایدار ایجاد کرد تا نخبگان علمی و جوانان بیشترین بهره را از ظرفیت تسهیلات موجود ببرند.
