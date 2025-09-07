  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

۳۹۷ فرصت شغلی در جویبار ایجاد شد

جویبار- فرماندار جویبار گفت: تاکنون بیش از ۳۹۷ فرصت شغلی در سامانه رصد به ثبت رسیده است که در این میان اداره صنعت ۱۹۹ شغل ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو شامگاه یکشنبه در جلسه گروه کاری تخصصی اشتغال این شهرستان با حضور بخشداران، مدیران و رؤسای ادارات، نمایندگان بانک‌ها و بنیادهای علوی و برکت در سالن اجتماعات فرمانداری، بر اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی و نقش آن در افزایش اعتماد و امید عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به تعهد شهرستان برای ایجاد ۱۷۰۰ فرصت شغلی تا پایان سال توسط ۲۰ دستگاه اجرایی و نهاد مختلف افزود: تاکنون بیش از ۳۹۷ فرصت شغلی در سامانه رصد به ثبت رسیده که در این میان، اداره صنعت، معدن و تجارت با ۱۹۹ و بنیاد برکت با ۱۰۹ مورد بیشترین سهم را داشته‌اند.

مدانلو با قدردانی از عملکرد سال گذشته دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغالزایی بیش از ۱۲۵ درصد تعهدات محقق شد و انتظار می‌رود امسال نیز بانک‌ها با تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات، زمینه بهره‌مندی اقشار کم‌برخوردار به‌ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خانواده معظم شهدا را فراهم کنند.

فرماندار جویبار همچنین با اشاره به اولویت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تصریح کرد: اگرچه برخی از فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت‌های تخصصی هستند، اما با آموزش‌های مهارتی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کرد تا نخبگان علمی و جوانان بیشترین بهره را از ظرفیت تسهیلات موجود ببرند.

