به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزتیار مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان شامگاه دوشنبه در نشست با فعالان انرژیهای تجدید پذیر گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده و اعلام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، سهم استان از توسعه انرژی خورشیدی کشور ۲۷۳ مگاوات از مجموع ظرفیت حدود هزار مگاواتی ملی پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: موضوع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی، در نشست ششم آبانماه با حضور مجمع نمایندگان استان، استاندار سیستان و بلوچستان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در قالب هفت محور توسعهای مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهمترین محورهای آن، احداث نیروگاههای خورشیدی ۱۰ مگاواتی در نقاط مختلف استان بود.
عزتیار افزود: در همین راستا، تاکنون ۱۲ نقطه مستعد در سطح استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی شناسایی شده و گزارشهای کارشناسی مربوطه به دستگاههای ذیربط ارسال شده است و همزمان برخی شرکتهای بزرگ نیز برای اجرای پروژههای ۲۰۰ مگاواتی و بالاتر اعلام آمادگی کردهاند که این طرحها در مرحله بررسیهای فنی و اقتصادی قرار دارد.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه پایدار مناطق کمتر برخوردار دارد، خاطرنشان کرد: بنیادها و شرکتهای زیرمجموعه شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای مشارکت در جانمایی و اجرای این پروژهها آمادگی خود را اعلام کردهاند.
عزتیار تصریح کرد: با وجود شناسایی ظرفیتهای مناسب، نهاییسازی تأمین و تثبیت مختصات دقیق زمینها برای اجرای طرحها، نیازمند جمعبندی و هماهنگی نهایی با دستگاههایی از جمله برق منطقهای، توزیع نیروی برق، امور اراضی استان، منابع طبیعی با همکاری فرمانداریها است که این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل فرآیندهای فنی و اداری و ورود سرمایهگذاران، بخش قابل توجهی از ظرفیت پیشبینیشده انرژی خورشیدی استان در مسیر اجرا قرار گیرد و زمینه بهرهگیری حداکثری از توان اقلیمی سیستان و بلوچستان فراهم شود.
