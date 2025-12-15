به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی صبح دوشنبه در دیدار با مدیر کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی در کنار افزایش رضایتمندی مردم، کاهش شکایات و نبود اعتراضات صنفی، نشان‌دهنده موفقیت این مسیر است و جای تقدیر و تشکر دارد.

️نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به مردم اظهار داشت: در شرایطی که مردم هر روز با اخبار ناگوار مواجه هستند، لازم است اخبار خوب و موفقیت‌ها نیز به جامعه منتقل شود تا مردم بدانند که دستگاه‌های حاکمیتی با رویکرد تعاملی و منصفانه در حال خدمت‌رسانی هستند.

️وی خاطرنشان کرد: اینکه مسائل مردم در داخل استان حل‌وفصل می‌شود، بدون ارجاع به تهران، و بدون ایجاد اعتراض و تجمع، یک نقطه قوت مهم است و گرفتن مالیات همراه با برخورد مناسب و رضایت مؤدیان کاری شایسته است.

️وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در برخورد با پرداخت‌کنندگان زکات گفت: در آموزه‌های دینی تأکید شده که در کنار دریافت حقوق شرعی و حکومتی، باید با مردم با احترام و تکریم برخورد شود تا آرامش و رضایت حاصل شود.

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه امور مالیاتی استان و همکاری دستگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد این مسیر با قوت ادامه یابد و خدمات صادقانه به مردم بیش از پیش گسترش پیدا کند.

️همچنین در ابتدای این دیدار مدیرکل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان گزارشی از عملکرد و اقدامات این اداره کل در حوزه وصول مالیات، رضایتمندی مؤدیان و اجرای طرح‌های عمرانی ارائه کرد.