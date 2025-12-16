عباسپور: مجلس با تضعیف حوزه فرهنگ مخالفت جدی خواهد کرد

روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی پیشنهادها برای کاهش بودجه نهادهای فرهنگی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با مشکلات فرهنگی جدی مواجه است، کاهش بودجه حوزه فرهنگ به هیچ وجه به مصلحت نیست.

وی افزود: همان‌گونه که مشکلات اقتصادی را مطرح می‌کنیم، باید بپذیریم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور، مسائل فرهنگی است.

نماینده بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم اولویت خود را فرهنگ، اقتصاد و عدالت قرار داده است، تصریح کرد: دشمن در جنگ‌های اخیر، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه، به‌طور جدی از ظرفیت‌های فرهنگی برای ضربه زدن استفاده کرد.

عباسپور ادامه داد: تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و هجمه فرهنگی نشان می‌دهد که باید سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه فرهنگ انجام شود و نهادهای فرهنگی تقویت شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم کاهش بودجه نهادهای فرهنگی نباید اتفاق بیفتد و مجلس شورای اسلامی به چنین رویکردی رأی نخواهد داد.