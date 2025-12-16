سالن تخصصی بدمینتون نداریم؛میانگین سنی بازیکنان تیم بسکی گنبد۲۲سال است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: تیم بدمینتون قابوس گنبد سال ۱۳۹۱ در لیگ دسته یک کشوری با کسب عنوان قهرمانی موفق شد جواز حضور در مسابقات لیگ برتر را به دست آورد تا در سال ۹۲ نماینده استان در این سطح از مسابقات کشوری باشد.
سال گذشته تیم شهرداری گنبدکاووس در رقابتهای لیگ برتر در جایگاه سوم قرار گرفته بود این در حالی بود که در دو فصل قبل قهرمان این لیگ شده بود و امسال دوباره با حمایتهای مجموعه بسکی گنبد این تیم توانسته قدرت نمایی کند.
به همین خاطر به سراغ مسعود پیروزی سرمربی تیم بدمینتون بسکی گنبدکاووس رفتیم. پیروزی خودش سابقه بیشتر از ۲۵ سال در این رشته ورزشی دارد و چند سالی به عنوان بازیکن در تیمهای ملی حضور داشته است. به عنوان سرمربی با تیمهای پدافند قم و شهرداری گنبدکاووس در رقابتهای لیگ برتر قهرمان شده است و هم اکنون به عنوان دبیر هیأت بدمینتون استان گلستان نیز مشغول به فعالیت است. گفتگوی ما با پیروزی را در ادامه میخوانید:
*عملکرد تیم بدمینتون بسکی گنبدکاووس را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این هفتهها توانستیم نتایج خوبی به دست بیاوریم. از پنج بازی تیمی انجام شده پنج برد داشته و از تعداد ۱۹ بازی انفرادی ۶ بازی برنده، ۳۹ گیم برنده و ۱۳ گیم بازنده بودهایم. تعداد پوین کسب شده ۱۰۲۸ تعداد پوین های واگذار شده تیم ۷۵۲ امتیاز بوده است.
*بازیهای نفس گیر با تیمهای پایتخت را هم پیروز شدید؟
در بازی با رعد پدافند تهران و کاژه تهران توانستیم پیروز میدان باشیم. تیم کاژه با امتیاز نزدیک بعد از تیم بسکی قرار دارد. تیمهای تهرانی هر ساله هزینههای خوبی برای تیم داری میکنند و با توجه به امکانات و سالنهای اختصاصی که دارند قدرتمند در رقابتها ظاهر میشوند.
*از بازیکنان غیربومی هم استفاده کردهاید؟
امسال سه بازیکن غیر بومی داریم. شرایط رقابتهای لیگ برتر و تیمداری در لیگ برتر منافاتی با استفاده از بازیکن غیر بومی ندارد اما تمام تلاش ما بر این بوده است که ۷۰ درصد تیم از بازیکنان گلستانی باشند. میانگین سنی تیم ۲۲ سال است و این نشان از یک جوان دارد. رضا یونسی، محسن نعیمی، امیرحسین یزدی، کیان نیک دار، مبین قلعه قافی، کامیار احمدپور و محمد نوروزی به عنوان بازیکنان بومی و علی حیاتی، امیر حسین حسنی و مهدی رضایی به عنوان بازیکنان غیر بومی در تیم حضور دارند.
*سال گذشته شهرداری گنبدکاووس کمی دچار مشکلات شد؟
با اینکه با عنوان شهرداری گنبدکاووس در رقابتها حضور داشتیم اما حمایت چندانی نشدیم. در لیگ برتر سال گذشته اواسط لیگ حتی میخواستیم از ادامه بازیها انصراف بدهیم اما با کمکهای مختلف به کار خود ادامه دادیم. لیگ برتر با انجام بازیهای رفت و برگشت هزینههای اولیه و پایهای دارد که شرایط را کمی بحرانی کرده بود اما امسال با حضور حمایتهای بسکی شرایط آرام و پایداری را مجموعه تیم تجربه میکنند. خانواده فرشباف و علی فرشباف رئیس هیأت بدمینتون شهرستان گنبدکاووس و مجموعه بسکی علاوه بر فعالیت در زمینههای درمان، اجتماعی با ثبت باشگاه فرهنگی_ورزشی برنامه دارند در رشتههای دیگر مثل دوومیدانی و والیبال نیز فعالیتهایی داشته باشند.
*این باشگاه نگاه خوبی به تیم داری دارد؟
علاوه بر تیم داری نگاه فراملی دارند. در تلاش هستیم گنبد کاووس را در استعدادیابی علمی و درست به عنوان پایلوت در شمال کشور مطرح کنیم.
*در زمینه استعدادیابی چه اقداماتی انجام دادهاید؟
استعدادیابی باشگاه فرهنگی_ ورزشی بسکی گنبدکاووس تنها به شهرستان گنبدکاووس ختم نمیشود و در تلاش هستیم در سطح استان برنامه ریزی کنیم. تفاهم نامهای با رئیس هیأت دانش آموزی استان گلستان در حال انعقاد است که طی آن فدراسیون بدمینتون هم با بهترین استعدادیاب های خود در استان حضور پیدا میکنند. سنجشها در مراکز استعدادیابی و پایگاههای قهرمانی انجام میشود چرا که برای این استعدادیابی طرح داریم و ورزشکارانی که انتخاب و جذب میشوند در این پروسه با برنامه ریزی تمامی تجهیزات در اختیارشان قرار میگیرد و با نظارت مداوم تمرینات خود را پیگیری میکنند.
*وضعیت بدمینتون در استان گلستان چگونه است؟
استان گلستان در بدمینتون زیرساختهای خوبی ندارد. یک خانه نیمه تخصصی بدمینتون آن هم در گنبدکاووس که نیمه کاره است داریم. خانه تخصصی در مرکز استان نداریم و مربی برای تمرینات خود باید به دنبال سالن باشد. سالن و محل تمرین همیشه به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است و باید شرایطی مهیا شود تا سالن تخصصی باشد و همه ساعتها به آموزش و تمرین اختصاص پیدا کند. در دهه ۶۰ حدود ۷۰ درصد تیم ملی بزرگسالان از گنبدیها تشکیل میشد و این نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت بالای این رشته در استان است اما در دهه گذشته عملکرد بدمینتون خوب نبود. به امید اینکه با مهیا شدن شرایط و امکانات بتوانیم دوباره بدمینتون استان گلستان را در سطوح بالایی مطرح کنیم.
