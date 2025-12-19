به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای چلنج بینالمللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵ علی حیاتی نماینده کشورمان با ارائه نمایشی درخشان موفق شد در مرحله یکشانزدهم نهایی حریف قدرتمند خود از مالزی را از پیش رو بردارد.
حیاتی در این دیدار مقابل بازیکن مالزیایی با رنک جهانی ۱۱۳ و سید هفتم جدول مسابقات به میدان رفت و در یک رقابت تماشایی و سهگیمه با نتایج ۲۱ بر ۱۷، ۱۸ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا راهی مرحله یکهشتم نهایی شود.
در دیگر دیدارهای امروز پریا اسکندری پس از انجام مسابقهای نزدیک و سهگیمه مقابل نماینده اندونزی از دور رقابتها کنار رفت. همچنین نیما رستمپور در بخش انفرادی برابر بازیکنی از کشور میزبان در دو گیم متوالی شکست خورد و حذف شد.
در بخش دونفره مردان نیز تیم علی حیاتی و نیما رستمپور مقابل نمایندگان روسیه مغلوب شد و از ادامه مسابقات بازماند.
رقابتهای چلنج بینالمللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور ورزشکارانی از ۳۷ کشور جهان برگزار میشود و به دلیل حضور بازیکنان مطرح با رنکهای بالای جهانی از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است.
