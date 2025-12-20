آخرین نماینده بدمینتون ایران حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیاتی نماینده کشورمان در مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات چلنج بین‌المللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵ در دو گیم مقابل بازیکنی از اندونزی نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حیاتی با وجود تلاش و عملکردی شایسته موفق به صعود به مرحله بعد نشد تا به این ترتیب آخرین نماینده ایران نیز از جدول مسابقات حذف شود.

رقابت‌های چلنج بین‌المللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور ورزشکارانی از ۳۷ کشور جهان برگزار می‌شود و به دلیل حضور بازیکنان مطرح با رنک‌های بالای جهانی از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است.

پریا اسکندری، مبینا ندائی، علی حیاتی و نیما رستم‌پور چهار نماینده ایران در مسابقات بدمینتون بودند.