همتی:حمایت ازافزایش کرایه تاکسی درگرمسار؛نرخ جدید به زودی اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل‌ونقل و تجلیل از تاکسی داران درون‌شهری و برون‌شهری در فرهنگسرای تابان گرمسار، اظهار داشت: طبق مطالبات مردمی تاکسی‌های گرمسار و رانندگان فعال دارای شناسنامه می‌شوند.

وی از افزایش نرخ کرایه تاکسی در گرمسار اعلام حمایت کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی این افزایش کرایه تاکسی ضرورت عقلانی و حق مسلم رانندگان است.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه تعمیرات، لاستیک و هزینه‌های جانبی یک تاکسی بسیار بالا است، اظهار کرد: به منظور حمایت از تاکسی داران به زودی نرخ جدید اعلام می‌شود.

همتی پیشنهاد تشکیل صندوق قرض الحسنه ویژه رانندگان را در گرمسار داد و ادامه داد: این آمادگی وجود دارد تا مبلغی برای رفاه و معیشت تاکسی داران به عنوان سرمایه اولیه در اختیار این صندوق قرار گیرد.

وی نقش تاکسی داران را در ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی مهم دانست و ادامه داد: بارها مسئولیت پذیری و هوشیاری رانندگان مانع بروز حوادث تلخ در گرمسار شده است.