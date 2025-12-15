  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

دیدار عراقچی با دبیر شورای امنیت بلاروس

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «وولفویچ» دبیر شورای امنیت بلاروس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «وولفویچ» دبیر شورای امنیت بلاروس دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، وزیر خارجه در جریان این سفر با رئیس جمهور و وزیرخارجه بلاروس نیز دیدار و گفتگو کرد.

نفیسه عبدالهی

