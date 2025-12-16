نامه باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ برای سهمیه هواداران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور روز پنج‌شنبه ۲۷ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در چارچوب رقابت‌های جام حذفی کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) روبه‌روی هم قرار می‌گیرند.

باشگاه پرسپولیس با توجه به این امر، نامه‌ای را برای سازمان لیگ فوتبال ایران ارسال کرد و در جریان آن خواستار شد؛ سهمیه ۱۰ درصدی هواداران پرسپولیس و سکوهای در نظر گرفته شده برای آن و همچنین سهمیه میهمان در جایگاه ویژه چه در زمان بلیت فروشی و چه در جریان ورود تماشاگران و برگزاری مسابقه محترم شمرده شود و این سهمیه از سوی سازمان لیگ فوتبال و ناظر مسابقه محافظت گردد.