۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

برای دیدار با تراکتور؛

نامه باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ برای سهمیه هواداران

نامه باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ برای سهمیه هواداران

باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به سازمان لیگ خواستار آن شد که سهمیه ۱۰ درصدی هواداران پرسپولیس برای حضور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز محفوظ بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور روز پنج‌شنبه ۲۷ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در چارچوب رقابت‌های جام حذفی کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) روبه‌روی هم قرار می‌گیرند.

باشگاه پرسپولیس با توجه به این امر، نامه‌ای را برای سازمان لیگ فوتبال ایران ارسال کرد و در جریان آن خواستار شد؛ سهمیه ۱۰ درصدی هواداران پرسپولیس و سکوهای در نظر گرفته شده برای آن و همچنین سهمیه میهمان در جایگاه ویژه چه در زمان بلیت فروشی و چه در جریان ورود تماشاگران و برگزاری مسابقه محترم شمرده شود و این سهمیه از سوی سازمان لیگ فوتبال و ناظر مسابقه محافظت گردد.

