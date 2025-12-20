نویدکیا: جام حذفی جای غفلت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا عصر شنبه در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان مقابل خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: فرقی نمی‌کند در چه مرحله‌ای از جام حذفی باشیم، همه بازی‌ها حکم فینال را دارند و هر تیمی تمرکز لازم را نداشته باشد، خیلی زود کنار می‌رود.

وی با اشاره به رویارویی قبلی دو تیم در خرم‌آباد افزود: تجربه بازی قبلی مقابل خیبر نشان داد با تیمی بسیار جنگنده و منظم روبه‌رو هستیم. آن مسابقه برای ما آسان نبود و طبیعی است که این بازی هم دشوار و پرچالش باشد.

سرمربی سپاهان با تمجید از کادر فنی خیبر تصریح کرد: مهدی رحمتی به همراه همکارانش تیمی جوان، باانگیزه و دونده ساخته‌اند که نتایج خوبی هم گرفته و می‌تواند برای هر حریفی دردسرساز باشد. برای عبور از این مرحله باید هوشمندانه بازی کنیم و خطاهایمان را به حداقل برسانیم.

نویدکیا با اشاره به اهمیت ذهنیت در جام حذفی گفت: هر دو تیم از نظر روحی و تاکتیکی برای صعود آماده می‌شوند؛ جامی که با پنج بازی می‌شود قهرمان شد و همین موضوع، آن را به فرصتی ویژه اما بسیار حساس تبدیل می‌کند.

وی درباره شرایط اخیر سپاهان نیز اظهار کرد: تصور نمی‌کنیم به نقطه ایده‌آل رسیده‌ایم. مسیر سختی را پشت سر گذاشتیم تا شرایط بهتر شود و فاصله امتیازی آن‌قدر نیست که باعث کاهش تمرکز شود. بازیکنان کاملاً آگاه‌اند که هر لغزش وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند و به همین دلیل با تمرکز کامل وارد این دیدار خواهند شد.