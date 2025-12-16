  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

بازیکنان مهم اوسمار برای بازی با تراکتور آماده شدند

بازیکنان مهم اوسمار برای بازی با تراکتور آماده شدند

هافبک های تاثیرگذار پرسپولیس طبق برنامه کادر پزشکی در تمرین امروز این تیم حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز در حالی پیگیری شد که محمد عمری و مارکو باکیچ پا به پای هم تیمی‌های خود دویدند و تمرین کردند.

دو هافبک تأثیرگذار سرخپوشان که به علت مصدومیت از ترکیب سرخپوشان دور شده بودند حالا آماده بازی حساس روز پنجشنبه با تراکتور در یک شانزدهم جام حذفی می‌شوند تا اوسمار ویه را هیچ نگرانی بابت تیمش برای انتخاب ترکیب مناسب در جدال با اندیشه‌های دراگان اسکوچیچ نداشته باشد.

دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس پنجشنبه هفته جاری از مرحله یک شانزدهم جام حذفی در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.

کد خبر 6691507
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ارتش سرخ۲۰ IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      16 6
      پاسخ
      به امید برد پرسپولیس با توکل به خدا
    • امیر IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      5 11
      پاسخ
      به امید خدا تراکتور۵تابزنه به پرسپولیس آماده باشن پرسپولیسی ها
    • کام IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      11 0
      پاسخ
      چجوری از همه چی خبر دارین شماها؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها