بازیکنان مهم اوسمار برای بازی با تراکتور آماده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز در حالی پیگیری شد که محمد عمری و مارکو باکیچ پا به پای هم تیمیهای خود دویدند و تمرین کردند.
دو هافبک تأثیرگذار سرخپوشان که به علت مصدومیت از ترکیب سرخپوشان دور شده بودند حالا آماده بازی حساس روز پنجشنبه با تراکتور در یک شانزدهم جام حذفی میشوند تا اوسمار ویه را هیچ نگرانی بابت تیمش برای انتخاب ترکیب مناسب در جدال با اندیشههای دراگان اسکوچیچ نداشته باشد.
دیدار تیمهای تراکتور و پرسپولیس پنجشنبه هفته جاری از مرحله یک شانزدهم جام حذفی در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود.
